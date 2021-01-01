الظهير في السعودية .. "بضاعة" عالية الجودة جاهزة للتصدير

معاناة العالم في هذا المركز تتوقف عند المنتخب السعودي

هل يُمكن لفريق ما أن يلعب بـ4 أظهرة في تشكيله الأساسي؟ الإجابة بالإيجاب لا يتمناها سوى مدرب واحد في العالم هو هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، فيما يتمنى البقية اللعب بظهير واحد لا اثنين ... هذا لأن الظهير في السعودية يُمكن تشبيهه بـ "بضاعة" جاهزة للتصدير.

الظهير سواء كان الأيمن أو الأيسر صاحب الجودة الفنية والبدنية والقادر على أداء الأدوار الدفاعية والهجومية وتطبيق الأفكار التكتيكية بامتياز أصبح عُملة نادرة الوجود في ملاعب كرة القدم، لهذا يندم جمهور ريال مدريد كثيرًا على التفريط بالثنائي ثيو هيرنانديز وأشرف حكيمي، فيما يُعد الثنائي أندرو روبرتسون وترينت ألكساندر آرنولد أبرز نقاط قوة ليفربول وأهم المساهمين في لقبي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، وتبحث عديد الأندية العملاقة منذ سنوات عن ظهير واحد على الأقل يستطيع القيام بالأدوار المطلوبة بإتقان وجودة.

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المتابع للدوري السعودي يجد ملاحظة غريبة، هي معاناة الأخضر على صعيد المهاجمين خاصة في ظل سيطرة الأجانب على الخطوط الهجومية للأندية السعودية، لكن في المقابل هناك وفرة ممتازة من الأظهرة المتميزة جدًا.

يمتلك الهلال الثنائي ياسر القحطاني ومحمد البريك وهما الأقوى والأفضل في السعودية خاصة من حيث قدرتهما على تأدية الأدوار الدفاعية والهجومية بامتياز وتوازن رائع، ويبرز هناك عند الجار "النصر" الثنائي عبد الرحمن العبيد وسلطان الغنام، والأول استفاد من إصابة الكوري الجنوبي كيم جين سو وبدأ يلعب ويُظهر قدراته الممتازة.

الظهير الأيمن لدى الزعيم "البريك" لعب 15 مباراة هذا الموسم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، صنع خلالها هدفين، فيما مواطنه الأيسر "الشهراني" لعب 13 مباراة صنع خلالها هدف .. الرقم المثير للإعجاب أن اللاعبين معًا صنعا 24 فرصة للهلال بالتساوي بينهما.

بالانتقال للنصر، لعب الغنام 12 مباراة والعبيد 11، وقد صنع الثنائي معًا 21 فرصة لزملائهما، ويمتلك اللاعبان نسبة جيدة في دقة التمرير بلغت 83% تقريبًا، فيما يُعد الغنام أكثر نزعة هجومية بتسديده 6 مرات على مرمى الخصوم.

بعيدًا عن فريقي الرياض، برز هذا الموسم بشدة وصعد بقوة الصاروخ مدافع الاتحاد الشاب "سعود عبد الحميد" الذي يُعد أحد أسباب الأداء الممتاز من جانب العميد في الدوري ونتائجه الجيدة.

صاحب الـ21 عامًا لعب 15 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم صنع خلالها هدفين بجانب 12 فرصة ويقوم بأدوار دفاعية ممتازة ساهمت في تحسن دفاع الاتحاد كثيرًا بعدما كان سيئًا للغاية في المواسم الأخيرة.

بخلاف أولئك الخمسة، يتواجد مجموعة من الأظهرة الشابة الواعدة جدًا في الملاعب السعودية على رأسهم حمد اليامي ظهير أيمن القادسية الذي سينتقل للهلال بدءً من الموسم القادم، وقد خاض 16 مباراة سجل فيها هدفين وصنع 12 فرصة ولم يتخط بعد عامه الـ21.

هناك أيضًا متعب الحربي ظهير أيسر الشباب صاحب الـ22 عامًا والذي بدأ يحصل على فرص جيدة هذا الموسم، وأيضًا علي فؤاد ظهير أيسر الاتفاق صاحب الـ19 عامًا والذي أشاد به رينارد في مقابلة صحفية أخيرة.

الأمر المؤكد أن مركز الظهير في المنتخب السعودي مؤمن جيدًا من حيث اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة والمواهب الشابة الصاعدة بقوة، وهو عكس ما يحدث في مختلف منتخبات العالم الكبرى والصغرى، وربما إن وُجد يومًا ما صفقات تبادلية بين المنتخبات لقدم الأخضر أحد أظهرته مقابل الحصول على لاعب في مركز مختلف ... كما أسلفنا، الظهير في السعودية "بضاعة" عالية الجودة جاهزة للتصدير.

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