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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

عمر السومة ومدرب الاتفاق وجماهير الاتحاد الأفضل بالدوري السعودي

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أعلنت لجنة المحترفين بالدوري السعودي للمحترفين عن الأفضل في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

أعلنت لجنة المحترفين بالدوري السعودي للمحترفين عن الأفضل في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع الاختيار على المدير الفني البلغاري إيفاييلو بيتفا المدير الفني للفريق الأول بنادي القادسية بحصد جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 14.

وحصد المدير الفني الجائزة للمرة الأولى، حقق مع فريقه ثلاثة نقاط بعد فوزه على فريق التعاون ضمن منافسات الجولة الماضية.

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وتم اختيار المهاجم السوري عمر السومة لاعب فريق الأهلي ليحقق الجائزة للمرة الأولى له هذا الموسم، حيث سجل السومة ثلاثة أهداف في لقاء فريقه في الجولة الماضية مع فريق الهلال، والذي خسره بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

 وذهبت جائزة الجمهور المثالي لجماهير نادي الاتحاد والتي حققت الجائزة للمرة الرابعة خلال منافسات هذا الموسم بعد أن حققتها في الجولات الخامسة والسابعة والحادية عشر.

يُذكر أن الفائزان بجائزة أفضلية الجولة يحصلان على مبلغ 10 آلاف ريال لكلًا منهما بالإضافة إلى درع تكريمي، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.

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