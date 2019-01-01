نجوم الاتحاد يتفاعلون مع حملة "أنتم سندنا"

الاتحاد سيستضيف التعاون في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية للدوري السعودي، ونجومه يعون تمامًا قيمة الجماهير

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تفاعل نجوم الاتحاد جيدًا مع حملة النادي الموجهة لجماهيره "أنتم سندنا" قبل مواجهة التعاون في الدوري السعودي.

وسيستقبل الاتحاد فريق التعاون مساء غدٍ الثلاثاء على ملعبه الجوهرة المشعة في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

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وأعلن الحساب الرسمي للاتحاد على تويتر أن المهاجم البرازيلي رومارينيو قدم 1000 تذكرة مجانية لمباراة التعاون، وسار زميله عبد العزيز البيشي على خطاه وقدم 1000 تذكرة أخرى.

وبعدهما، قدم مهاجم الفريق القادم من القادسية هذا الصيف "هارون كمارا" 1000 تذكرة أخرى لجماهير الاتحاد خلال مواجهة التعاون، تفاعلًا مع حملة دعم مدرج الذهب على حد وصف تويتر الاتحاد.

يُذكر أن الاتحاد بدأ يستعيد توازنه بعد تلقيه 3 خسائر متتالية في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا، ذلك بالفوز على الشباب 2-1 في الجولة الماضية من دوري المحترفين.

ويرغب النادي في مواصلة النتائج الجيدة حين يلتقي "سكري القصيم" غدًا الثلاثاء، إذ يمتلك النادي رغبة كبيرة في الفوز خاصة بعد خسارته آخر 3 مباريات أمام التعاون.