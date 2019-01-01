مورينيو يتحدث عن تجاربه في معهد إعداد القادة بالسعودية

المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو سيتحدث يوم الثلاثاء عن تجاربه في معهد إعداد القادة في السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

سيتواجد جوزيه مورينيو يوم غدٍ الثلاثاء في مدينة جدة السعودية لإلقاء محاضرة في معهد إعداد القادة حول تجاربه المثيرة والمهمة في عالم كرة القدم.

وسيُقدم المدرب البرتغالي تلك المحاضرة بمشاركة المدربين السعوديين والمهتمين بالجانب الفني في كرة القدم.

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ويهدف معهد إعداد القادة من خلال تلك الفعالية لنقل الأفكار الفنية الغنية والخبرات الكبيرة التي يتمتع بها مورينيو للمدربين السعوديين.

وستستمر المحاضرة لما يقرب الساعتين وسيتخللها حوار بين الجانبين للاستفادة من الخبرات الأجنبية، تنفيذًا لبرامج المعهد في مختلف التخصصات.

وقد أكد مدير المعهد عبد الله حماد أن استقطاب مورينيو ولقائه بالمدربين الوطنيين يأتي ضمن خطط المعهد الفنية واستمرار لعملية التطوير من خلال تأهيل كافة الكوادر الرياضية.

مضيفًا حسبما نقلت صحيفة الرياضية " مورينيو يمتلك تاريخ وخبرة فنية عريضة في هذا المجال ومن أبرز مدربي العالم في الوقت الحالي، وبالتأكيد حضوره للسعودية أمر مهم ولقائه بالمدربين الوطنيين أمر في غاية الأهمية لأنه باختصار درب في أقوى دوريات العالم وحقق أصعب الألقاب وهذا لم يأت إلا من خطط وتكتيك تخص مورينيو وحده، وهو الذي سينقل تلك التجارب الناجحة خلال اللقاء".

"أحضرنا الإيطالي فابيو كابيلو في وقت سابق واليوم نحضر مورينيو والعمل جارٍ بإذن الله لاستمرار العمل على ذات النهج للرفع من كفاءة المدربين السعوديين واستفادتهم من تلك الخبرات، وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة الذي يوجه ويدعم ويتابع كل خطط المعهد في شتى المجالات".

يُذكر أن مورينيو عمل في البرتغال وإسبانيا وإيطاليا وإنجلترا، وقد ترك بصمة ممتازة مع كل الفرق التي تولى مهمة تدريبها خاصة تشيلسي والإنتر وبورتو.