الأهلي يسعى لتجديد عقود 3 من لاعبيه

النادي يأمل في غلق هذا الملف قبل مواجهة الوحدة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تسعى إدارة الأهلي السعودي بقيادة أحمد الصائغ خلال الفترة القادمة لتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق.

وأفادت المصادر الصحفية المتابعة لأخبار الأهلي أن النادي يرغب في تجديد عقد حارسي مرماه، ياسر المسيليم ومحمد العويس، بجانب لاعب الوسط سلمان المؤشر.

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وتود الإدارة إنهاء هذا الملف قبل مواجهة الوحدة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي، والتي ستجري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم السبت القادم.

ويعكف الأمير منصور بن مشعل المشرف على فريق كرة القدم في الأهلي على ترتيب وحل كافة الأمور المالية للمحافظة على الاستقرار الفني للفريق.

واستأنف اللاعبون للتدريبات استعدادًا لمباراة الجولة الثالثة في دوري كأس محمد بن سلمان أمس الإثنين بعدما منحهم المدرب برانكو إيفانكوفيتش راحة ليوم الأحد.