الدوري التونسي - الترجي يتجنب مفاجآت المنستيري والصفاقسي يعود لملاحقته

صراع الهبوط مشتعل بالدوري التونسي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الترجي التونسي الفوز الخامس له على التوالي بالتغلب على الاتحاد المنستيري بهدف وحيد، على ملعب مصطفى بن جنات، ضمن الجولة الـ20 من الدوري التونسي للمحترفين.

هدف اللقاء الوحيد سجله حمدو الهوني في الدقيقة 56 من عمر المباراة، فيما شهدت الدقيقة 67 إشهار الكارت الأحمر المباشر لفهمي بن رمضان؛ لاعب المنستيري.

الفوز عزز من تصدر باب سويقة لجدول الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق تسع نقاط عن أقرب منافسيه، بينما تجمد رصيد الاتحاد المنستيري عند النقطة 28 في المركز الثامن.

جدير بالذكر أن اتحاد المنستيري كان قد تغلب على الصفاقسي في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

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وفي إطار مباريات الجولة نفسها، عاد الصفاقسي للانتصارات بالفوز أمام الملعب القابسي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب قابس.

علاء الدين المرزوقي افتتح التهديف للسي آس آس في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، ثم عزز نذير قريشي من هذا التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 37.

وسجل الملعب القابسي هدفه الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 48 سددها لمجد عامر، وعاد المرزوقي وأضاف الهدف الثالث للصفاقسي في الدقيقة 84.

الفوز رفع رصيد السي آس آس إلى النقطة 40، بينما تجمد رصيد الفريق القابسي عند النقطة 19 في المركز الـ11 بجدول الترتيب.

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المباراة الثالثة، زاد بها الملعب التونسي من أوجاع مستقبل قابس بهزيمته بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب باردو.

الثلاثية سجلها عصام بن خميس وسيف الدين بن عكرمي "ضربة جزاء" وجوي مبيتزا في الدقائق 13 و36 و44.

فيما جاء هدف حفظ ماء الوجه لمستقبل قابس في الدقيقة 28 عن طريق جاك ميدينا.

الهزيمة صعبت من موقف الفريق القابسي ليتجمد رصيده عند النقطة 14 في المركز الأخير، بينما يأتي الملعب التونسي في المركز التاسع بـ23 نقطة.

المباراة الأخيرة الليلة في تونس، حسمها التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين حمام الأنف ونجم المتلوي، على ملعب الأول.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا في الدقيقة 25 بهدف طارق القضاعي، وتعادل أبو بكر ديارا للمتلوي في الدقيقة 77.

التعادل رفع رصيد حمام الأنف إلى النقطة 16 في المركز الـ13، بينما يحتل نجم المتلوي المركز الـ12 بـ17 نقطة.