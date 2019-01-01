الترجي يُسابق الزمن لحسم صفقة "إلياس شتي"

نجم شبيبة القبائل مطلوب في بطل أفريقيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يُسابق الترجي التونسي الزمن لحسم صفقة إلياس شتي ظهير أيسر شبيبة القبائل الجزائري قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية، خوفًا من اهتمام أندية أخرى باللاعب وتدخل وكلاء اللاعبين في الصفقة.

وأوضح موقع كووورة أن مسؤولي النادي التونسي جددوا اتصالاتهم مع شريف ملال رئيس النادي الجزائري لتجديد المفاوضات بينهما حول انتقال اللاعب لفريق باب سويقة، بعد فشل تلك المفاوضات خلال سوق الانتقالت الشتوي الماضي.

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ويخشى الترجي تألق اللاعب مع منتخب الخُضر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستُقام في مصر خلال يونيو القادم، خاصة أنه أصبح أحد العناصر التي يعتمد عليها جيدًا المدرب جمال بلماضي، مما قد يُغير قناعاته ويجعله يختار نادٍ آخر يلعب له الموسم القادم.

وفي حال تمت الصفقة، سيُصبح شتي صاحب الـ24 عامًا الجزائري الثاني في صفوف فريق الدم والذهب بعد يوسف البلايلي الذي يُعد حاليًا من العناصر المهمة في الفريق.