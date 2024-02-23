قرعة الدوري الأوروبي | ضربة حظ لليفربول وصدام إنجليزي إيطالي من نوع خاص!

مواجهات مثيرة في "ليالي الخميس"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم، الجمعة، عن نتائج قرعة دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2023/2024.

القرعة التي أجريت في مدينة نيون السويسرية، تأتي بعد انتهاء مرحلة خروج المغلوب بالمسابقة، لتشهد العديد من المواجهات المثيرة والمنتظرة في "ليالي الخميس".

وجاءت نتيجة القرعة بالكامل كالتالي ..

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سبارتا براج - ليفربول

مارسيليا - فياريال

روما - برايتون

بنفيكا - رينجرز

وست هام - فرايبورج

سبورتينج لشبونة - أتالانتا

كاراباج - ليفركوزن

ميلان - سلافيا براج

وتمثل هذه المواجهات ضربة حظ لليفربول الذي وقع في اختبار يبدو سهلًا، بينما ينتظر الجميع ما ستسفر عنه قمة برايتون وروما باعتبارهما من أفضل الفرق المتوسطة في العالم.

جدير بالذكر أن مرحلة الذهاب من دور الـ16 للدوري الأوروبي ستقام يوم 7 مارس القادم، بينما تخوض الفرق مرحلة الإياب في يوم 14 من نفس الشهر.