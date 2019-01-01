الدوري الإنجليزي هو وجهة إيسكو الجديدة في يناير

اللاعب سيغادر الريال لا شك..

يبدو أن أيام إيسكو لاعب ريال مدريد داخل جدران السانتياجو برنابيو باتت معدودة، وذلك بحسب ما تؤكده تقارير من الصحافة الإسبانية.

الدولي الإسباني لا يحظى بفرصة المشاركة أساسيًا مع مدربه زين الدين زيدان، ويبدو أن هذا الوضع لا يلقى قبوله لا سيما وأن مدة جلوسه على دكة البدلاء قد زادت عن الحد.

وبحسب ما أوردته صحيفة آس الإسبانية، فإن إيسكو في طريقه إلى الانتقال لواحد من أندية البريميرليج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

لاعب ملقة السابق يحظى باهتمام مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا، والذي يرى فيه بديلًا مناسبًا لدافيد سيلفا الذي قد يُغادر قريبًا بسبب تقدمه في العمر.

في الوقت نفسه فإن آرسنال هو الآخر يتابع عن كثب وضع إيسكو ويضعه كأولوية لتدعيم خط الهجوم خلال الميركاتو المقبل.

وكانت تقارير إسبانية أخرى قد خرجت إلى النور في الساعات القليلة الماضية أشارت إلى أن ريال مدريد قد يقوم بمبادلة إيسكو وماريانو دياز بكريستيان إريكسن من توتنهام.