بالأرقام.. ليفربول الفريق "الأنظف" في أوروبا

التفوق ليس في التسجيل فقط للريدز هذا الموسم

لاشك أن ليفربول يعتبر الفريق الأبرز في أوروبا بالوقت الحالي، نظراً لكل ما يقدمه بالدوري الإنجليزي على مستوى النتائج وصدارة المسابقة.

الريدز لم يتذوقوا طعم الهزيمة حتى الآن في البريميرليج، وهو حدث نادر لكل الكبار على مستوى القارة هذا الموسم، ولكن الفريق يتمتع بميزة أخرى بعيداً عن النتائج المبهرة.

شبكة "سكاي سبورتس" كشفت عن إحصائية جديدة لمؤسسة "CIES" المختصبة بأرقام كرة القدم، أوضحت فيها تفوق ليفربول ايضاً في اللعب النظيف.

ويأتي ذلك بعدما وصل معدل ارتكاب الأخطاء لفريق يورجن كلوب هذا الموسم إلى 8.1 فقط في المباراة الواحدة خلال الموسم الحالي.

ويعتبر ذلك هو الرقم الأقل على الإطلاق في 35 مسابقة متنوعة في القارة، مما يعكس الإجادة الدفاعية للفريق الإنجليزي، وصلابته في عدم تلقي أي أهداف مع الحفاظ على اللعب النظيف.

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وجاء الدوري الإنجليزي كالمسابقة الأنظف أيضاً في أوروبا، بواقع 20.4 خطأ صفي المباراة، من بين 35 مسابقة أخرى، بتواجد توتنهام وتشيلسي ومانشستر سيتي ونوريتش وليستر سيتي ضمن الأقل ارتكاباً للأخطاء بجانب ليفربول.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي بـ64 نقطة، بفارق شاسع عن مانشستر سيتي الثاني بـ48 نقطة، كما تلقت شباكه 14 هدفاً فقط في 22 مباراة.