الدوري الإنجليزي الممتاز: من هم الفائزين، مصمم الكأس وما هي الأندية التي احتفظت باللقب؟

يعتبر الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد إنجازاً مرموقاً للغاية بسبب صعوبة المنافسة عليه وذلك بدليل تتويج عدد قليل من الأندية بهذا اللقب

يوجد عدد قليل جداً من البطولات التي يمكن اعتبار الفوز بها مصدر فخر أكبر من الدوري الإنجليزي الممتاز والذي مع تغيير مسماه في بداية التسعينات لم ينل شرف تحقيقه سوى بعض الأندية وذلك بسبب صعوبة المنافسة عليه بعد أن أصبحت كل الفرق تملك قوة شرائية مميزة بسبب التوزيع العادل لحقوق البث في إنجلترا أكثر من أي مكان آخر.

بعض الأندية الشهيرة مثل ليفربول وتوتنهام لم يسبق لها رفع لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد على الرغم أن الريدز اقتربوا من ذلك في أكثر من مناسبة ولكنهم كانوا دوماً يتعثرون في المراحل الأخيرة من عمر المسابقة التي يتطلب الفوز بها فريقاً ممتلئاً بالنجوم من أجل تقديم نفس الأداء القوي حتى النهاية، لأن الفوز بالدوري الإنجليزي تحديداَ لا يمكن أن يحدث في شهر فبراير أو مارس مثل الدوري الألماني أو الإسباني في بعض الأحيان.

يحلم كل مشجع للدوري الإنجليزي تقريباً بأن يرى فريقه متوجاً باللقب الغالي، ولكن من الذي صنع هذا الكأس؟ ما هو سجل الفائزين به؟ وهل يمكن الاحتفاظ به بعد تحقيقه أم لا؟ هذا ما سيجيب عنه جول في التقرير التالي.

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سجل الفائزين بالدوري الإنجليزي الممتاز

استطاعت ستة أندية فقط التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الجديد منذ عام 1992، ويتزعمهم مانشستر يونايتد الذي استطاع الفوز به 13 مرة تحت قيادة الأسطورة الأسكتلندية السير أليكس فيرجسون وبفارق 8 ألقاب كاملة عن أقرب منافسيه، ويأتي من خلفه جوزيه مورينيو وآرسين فينجر وكلاهما تمكن من تحقيقه ثلاث مرات فقط.

تولى الفرنسي آرسين فينجر قيادة أرسنال لما يقرب من 22 عاماً وبرغم قلة ألقاب الدوري الإنجليزي مقارنةً بهذه الفترة، ولكن آرسين يملك لقباً ذهبياً لم وربما لن يتكرر مجدداً عندما حقق اللقب في 2003/04 بدون أن يتلقى خسارة وحيدة طيلة الموسم في إنجاز مذهل من شبه المستحيل تكراره، لأن المنافسة تزداد صعوبة مع مرور الوقت.

أما جوزيه مورينيو ففاز بالبطولة ثلاث مرات في فترتيه مع فريق تشيلسي من بين خمسة ألقاب فقط يملكها البلوز في تاريخه، وهو يوضح أهمية البرتغالي في صناعة أمجاد الفريق اللندني، وبخلاف سبشيال وان، تمكن تشيلسي من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة الإيطاليين كارلو أنشيلوتي وأنطونيو كونتي.

قاد الثلاثي بيب جوارديولا ومن قبله مانويل بيلجريني وروبيرتو مانشيني فريق مانشستر سيتي إلى ألقابه الثلاثة التي فاز بها، ويدافع السيتزين عن لقبهم في الموسم الحالي مع ابتعادهم عن المتصدر ليفربول بفارق نقطة واحدة، ويعتبر هو المرشح الأبرز للفوز بالنسخة الحالية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

على فترات متباعدة تمكن كلا من بلاكبيرن روفرز وليستر سيتي من تحقيق مفاجئتين بالفوز بالدوري تحت قيادة الثنائي كيني دالجليش وكلاوديو رانييري على الترتيب.

النادي عدد الألقاب سنوات التتويج مانشستر يونايتد 13 92-93, 93-94, 95-96, 96-97, 98-99, 99-00, 00-01, 02-03, 06-07, 07-08, 08-09, 10-11, 12-13 تشيلسي 5 04-05, 05-06, 09-10, 14-15, 16-17 أرسنال 3 97-98, 01-02, 03-04 مانشستر سيتي 3 11-12, 13-14, 17-18 بلاكبيرن روفرز 1 94-95 ليستر سيتي 1 15-16

من هو مصمم كأس الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تم تصميم كأس الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل "رويال جويلرز أسبري" في لندن ويتكون من تاج ذهبي وقاعدة مصنوعة من معدن المالاكيت، تزن القاعدة 33 باوند (15 كيلو غراماً) والبطولة نفسها 22 باوند (10 كيلو غرام)، ويبلغ طوله 76 سنتيمتر (30 بوصة)، عرضه 43 سنتيمتر (17 بوصة) وعمقه 25 سنتيمتر (9.8 بوصة)

يتكون الجسم الرئيسي من الفضة الخالصة المصنوعة منها وبمحاذاتها طلاء ذات بريق ذهبي، في حين تتكون قاعدته من معدن المالاكيت وهو من الأحجار شبه الكريمة، وملتفة بغطاء فضي يتم فيه إدراج أسماء الأندية المتوجة باللقب مع وجود لون أخضر يرمز إلى لعبة كرة القدم -بسبب لون الملاعب-.

يستند تصميم الدوري الإنجليزي إلى شعار المنتخب وهو الأسود الثلاثة والذين يظهروا في الكأس بشكل واضح حيث يوجد إثنان منهما فوق المقابض على جانبيه، في حين أن الثالث يرمز إلى قائد الفريق الذي فاز باللقب والذي سيرفع اللقب ويضعه فوق رأسه وهو يحتفل بالتتويج بالبطولة,

تتدفق بعض الأشرطة من مقابض الكأس بألوان الفريق المتوج باللقب في الموسم الأحدث، وفي عام 2004 تم منح آرسنال نسخة ذهبية خاصة من الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن فاز الجانرز بالبطولة بدون التعرض لأي خسارة طيلة الموسم.

هل يحتفظ الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يحصل الفائز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز على الكأس بشكل دائم بعد التتويج به، وتمتلك رابطة الدوري نسختين من كل بطولة، إحداها أصلية -تُمنح للفريق الفائز- والأخرى نسخة طبق الأصل ويحدث ذلك في حالة واحدة فقط وهي تأجيل حسم اللقب حتى اليوم الأخير من الدوري على غرار ما حدث في النسخة الشهيرة التي شهدت تحقيق مانشستر سيتي للبطولة في الثواني الأخيرة من المباراة الأخيرة على حساب كوينز بارك رينجرز بهدف سيرجيو أجويرو، وهو الذي منحهم التفوق على الغريم مانشستر يونايتد بفارق النقاط.

في أحيان نادرة عندما يتنافس ناديان ما على اللقب حتى اليوم الأخير يتم استخدام نسخة طبق الأصل من إحدى الألقاب الذي فاز به نادي سابق.