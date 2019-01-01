روبرتسون: الفوز بالدوري الإنجليزي أصعب من دوري الأبطال

مدافع الريدز ينتقد مستوى فريقه أمام مانشستر يونايتد الأحد الماضي

يعتقد أندي روبرتسون ظهير ليفربول، أن فريقه افتقد الوحدة والانسجام خلال مباراته الأخيرة مع مانشستر يونايتد.

ليفربول خسر نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على الدوري الإنجليزي، بعد التعادل السلبي بدون أهداف مع يونايتد الأحد الماضي.

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مستوى الريدز أدى لهجوم شديد على الفريق ومدربه يورجن كلوب، بسبب غياب الفاعلية الهجومية لهم بملعب أولد ترافورد.

كرة القدم لا يمكن أن تخلو من الانفعالات.. سواء كانت غاضبة أم سعيدة، اذكر لنا موقفًا طريفًا حدث لك بسبب انفعالك أثناء مشاهدة إحدى المباريات.. 😄



انطلقوا! 🏁 pic.twitter.com/2336tHX0kJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 26, 2019

وقال روبرتسون:"لا أتذكر أي فرص خطيرة لنا ضد مانشستر كان هناك غياب تام في التفاهم بيننا".

وأضاف:"لهذا السبب يعتبر الفوز بالدوري الإنجليزي أصعب من دوري أبطال أوروبا لأن عليك الاستمرار بنفس المستوى 38 مباراة".

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تابع:"ربما ننظر لهذه المباريات ونقول لأنفسنا هناك بعض المواجهات فزنا بها رغم عدم الظهور بأداء جيد ولذلك فزنا بالبطولة".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول بجدول البريميرليج رغم التعادل، حيث يمتلك 66 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي.