مع عودة بيليرين وتيرني ..فرصة إيمري الأخيرة لتطبيق أسلوبه مع أرسنال

المدفعجية بشكل مختلف متوقع بعد العطلة الدولية

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يستعد أرسنال للعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي، بعد فترة التوقف الدولي، وهو في أفضل شكل ممكن فيما يخص الإصابات والغيابات.

المدرب أوناي إيمري استعاد جميع المصابين، وعلى رأسهم كل من هيكتور بيليرين، كيران تيرني، وروب هولدنج.

الثلاثي شارك بشكل متقطع قبل العطلة، نظراً لمعاناتهم من إصابات طويلة، لكن الآن يبدو أن شكل الرباعي الدفاعي لأرسنال سيختلف تماماً.

الخط الخلفي أزمة مستديمة ربما أعاقت إيمري عن تطبيق أسلوبه، فهل يتغير الشكل أمام شيفيلد يونايتد الأسبوع القادم؟

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تعرض إيمري للعديد من الانتقادات خلال الموسم الحالي والماضي، بسبب اعتماده على خطة 4/3/3، التي تُفقد للفريق بعنصر الإبداع بخط الوسط.

الأمر وصل لانتشار التكهنات مؤخراً، حول إمكانية رحيله عن النادي لعدم تركه بصمة واضحة حتى الآن.

الأسلوب هو المفضل لإيمري خلال فترة عمله بباريس سان جيرمان، حيث تلقى مساعدة أكبر بسبب فارق الإمكانيات.

الإسباني كان يعتمد على تياجو موتا كقلب وسط متأخر، ومعه الثنائي ماركو فيراتي وأدريان رابيو، لتصبح مهمة الظهيرين كبيرة في صناعة الفرص.

باريس امتلك وقتها داني ألفيس وتوماس مونييه، عناصر مميزة في الربط مع الأجنحة وفتح ثغرات على الأطراف.

أرسنال ومنذ قدوم إيمري لم يتمتع ولا مرة بتواجد ظهيرين على أعلى مستوى، حيث عانى الأمرين مع ماتيلاند نايلز وسياد كولاسيناك وناتشو مونريال الذي رحل مؤخراً على الفريق.

وجود بيليرين وتيرني، يمنح المدرب الإسباني فرصة كبيرة لتطبيق أسلوبه، والتغلب على حالة انعدام الهوية التي يمر بها فريقه.

نموذج ليفربول

بالنظر لواحد من أفضل النماذج الناجحة في أوروبا الفترة الماضية، سنجد أن ليفربول يعُول كثيراً على الأظهرة في صناعة الفرص.

الريدز لا يتمتعون بوجود صانع ألعاب صريح، حيث يفضل يورجن على وسط ذو طابع بدني فابينيو وجورجيو فينالدوم وجوردان هيندرسون.

فقر الإبداع بخط وسط ليفربول، جعل الظهيرين أليكساندر أرنولد، وأندي روبرتسون هما العنصر الحاسم بهذه المهمة.

بيليرين صنع 5 أهداف في 19 مباراة بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وهو رقم مميز جداً باعتبار الإصابات التي تعرض لها وابتعاده من بداية فبراير.

تيرني كذلك معروف بإجادته للأدوار الهجومية على أفضل نحو ممكن، خاصة العرضيات نقطة الضعف الرئيسية لبديله كولاسيناك.

وأما أرنولد وروبرتسون، فمن الواضح القدرة الفائقة على صناعة الأهداف والفرص، حيث صنع الأول 12 هدف والثاني 11.

شكل جديد أمام شيفيلد

أغلب الانتقادات التي وُجهت لإيمري مؤخراً، كانت بسبب الفقر الواضح في الوصول لمرمى الخصم، والتهديد المستمر على الحارس بيرند لينو بالهفوات الدفاعية.

حتى الانتصارات أمام أستون فيلا وبورنموث وبيرنلي ونيوكاسل يونايتد، جميعها جاءت بشكل باهت ودفاع متواضع وهجوم عاجز عن خلق الحلول بعيداً عن الحلول الفردية لبيير أيميريك أوباميانج وأليكساندر لاكازيت.

فرصة إيمري ستكون كبيرة ضد شيفيلد بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، بدخول المباراة بالشكل الذي تمناه منذ فترة طويلة.

دفاع مختلف تماماً بوجود تيرني وبيليرين وهولدنج، مع الاحتفاظ بأي من سوكراتيس وديفيد لويز.

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جرانيت تشاكا وماتيو جيندوزي بخط الوسط، ومعهم داني سيبايوس، متكفلاً بالأدوار الهجومية ودعم الثلاثي الأمامي.

نيكولاس بيبي صاحب البداية المتعثرة، قد يستفيد بتنشيط الجبهة اليمنى بعودة بيليرين، ووقتها ربما تتغير الصورة تماماً لأرسنال ومدربه.