الدوري الإسباني| ميسي يحسم ديربي كتالونيا بهدفين

تغلب برشلونة على ضيفه إسبانيول بهدفين دون رد في ديربي كتالونيا ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين للدوري الإسباني.

بدأ البلوجرانا بتشكيل مكون من: تير شتيجن – سيميدو – بيكيه – لونجليه – ألبا – راكيتيتش – بوسكيتس – أرتور – ميسي – سواريز – كوتينيو

فيما دفع إسبانيول بكل من: لوبيز – روزاليس – مارمول – نالدو – هيرموسو – جينر بيدروسا – ميليندو – سانشيز – روكا – جرانيرو – إجلسياس

البداية أتت في الدقيقة 9 بتسديدة من ليونيل ميسي تصدى لها الحارس ‘لى الركنية، وفي الدقيقة 21 سدد إيفان راكيتيتش لتمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 23 أرسل جوردي ألبا الكرة إلى لويس سواريز ليسدد الأخير بجوار القائم، تلاه ميسي في الدقيقة 31 بركلة حرة تصدى لها الحارس ببراعة.

وفي الدقيقة 42 كاد ميسي أن يسجل من متابعة ولكن مرت الكرة بجوار القائم، وأخيراً كاد برشلونة أن ينال ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إلى أن مراجعة تقنية الفيديو قضت بعدم احتسابها.

أجرى إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة تبديلين في الدقيقة 59 بنزول مالكوم وسيرجي روبرتو على حساب أرتور ميلو ونيلسون سيميدو.

وفي الدقيقة 63 واصل دييجو لوبيز تصدياته بإبعاده لتسديدة مالكوم إلى الركنية، ثم أجرى إسبانيول تبديلين في الدقيقة 65 بنزول لي وو وسيرجيو جارسيا بدلاً من بورخا إجلسياس وأوسكار ميليندو.

2009/10: 47

2010/11: 53

2011/12: 73

2012/13: 60

2013/14: 41

2014/15: 58

2015/16: 41

2016/17: 54

2017/18: 45

2018/19: 40



Lionel Messi has scored 40+ goals across all competitions in each of his last 10 seasons for . 🤯 pic.twitter.com/CSJjyXFm1U