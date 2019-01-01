رابطة الدوري الإسباني تُوسع وجودها إلى صعيد مصر

لاليجا عُينت سفيرًا للنوايا الحسنة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "ليجا" بالتعاون مع السفارة الإسبانية في مصر عن القيام بزيارة إلى مدينة أسوان في صعيد مصر، في إطار التزامها بتطوير كرة القدم في كافة أنحاء البلاد وخلق المزيد من الوعي بين عشاق اللعبة.

وأوضحت الرابطة في بيان لها أنها ستعقد ندوة اليوم الثلاثاء يتحدث خلالها مفوض الليجا في مصر، خوان فوينتس، والمستشارة الثقافية للسفارة الإسبانية، مونسيرات مومان.

وتهدف هذه الندوة لمنح المشاركين بها لمحة عن الليجا وفكرة عامة عن الأندية العشرين المشاركة في البطولة والمدن التي تُقام بها المباريات، وسبق أن عُقدت تلك الندوة في جامعات عين شمس وكفر الشيخ والأزهر وحلوان و6 أكتوبر.

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وقال فوينتس "نحن مسرورون للغاية لأن معظم الشباب في مصر، ذكورًا وإناث ًا ومن جميع الأعمار، أصبح لديهم فكر أوسع عن الليجا وما نفعله وما نمثله".

وأكد مفوض الليجا في مصر عن أهمية الدوري الإسباني في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا لأن الليجا تُمثل أفضل منافسة رياضية في العالم، ومضيفًا "مصر وجهة مهمة للغاية في تطور الليجا، وإنه لشرف لنا أن نوسع تواجدنا هنا".

وأضح بيان الليجا أنهم يُخططون لتوسيع نطاق تنفيذ خطة استراتيجية طويلة الأجل لمواصلة بناء علاقات أعمق وأقوى مع مصر. ويهدف البرنامج الذي تنفذه رابطة الدوري الإسباني بالتعاون مع السفارة الإسبانية إلى دعم كرة القدم والثقافة الإسبانية، وكذلك تعزيز العلاقات بين الرابطة والشباب المصري.

يُذكر أن الليجا أطلقت في العام الماضي أكاديمية لكرة القدم في القاهرة لتقدم أعلى مستوً من التدريب الاحترافي في العالم، وتهدف هذه الأكاديمية إلى تدريب واكتشاف اللاعبين الشباب وتقديمهم للفرق الإسبانية؛ ولدى الأكاديمية بالفعل 90 لاعبًا مشتركًا بها.

وتقدم الليجا بالتعاون مع جامعة (ESLSCA) دورات تسويق رياضي تهدف إلى إضفاء الطابع الاحترافي على صناعة الرياضة من منظور عالمي، وفي هذا الإطار ُعقدت الدورة التعليمية الأولى لكلية إدارة الأعمال التابعة لليجا في مصر، وحضر خبراء من الرابطة بالفعل إلى القاهرة الشهر الماضي، وتبادلوا الخبرات والمعرفة في ظل دورة مكثفة عن التسويق

الرياضي.

يُذكر أن الليجا اختيرت سفيرًا للنوايا الحسنة لمنظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة في شهر مارس الماضي في القاهرة، وقد أعلنت عن مشاريع سيتم تنفيذها في مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة ووزارة الشباب والرياضة، بهدف القضاء على التمييز العنصري.