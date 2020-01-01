الدوري الأوروبي | آرسنال يتجاوز رابيد فيينا ونابولي يسقط أمام ألكمار

نتائج مباريات الجولة الأولى من الدوري الأوروبي

نجح آرسنال في تجاوز عقبة رابيد فيينا بهدفين مقابل هدف بينما سقط نابولي رغم انطلاقته القوية في الدوري الإيطالي أمام ألكمار الهولندي بهدف مقابل لا شيء.

ومن جهته حقق غرناطة نتيجة إيجابية في المباراة الأولى له أوروبيًا حيث حقق فوزًا هامًا على بي إس في أيندهوفن بهدفين مقابل هدف واحد ليحقق انطلاقة مميزة.

وفاز باير ليفركوزن على ضيفه نيس الفرنسي بستة أهداف مقابل هدفين في الوقت الذي تعادل فيه باوك اليوناني مع أومينا.

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وفاز جلاسجو رينجرز على ستاندر دو لييج البلجيكي بهدفين نظيفين في الوقت الذي سقط فيه دوندالك أمام مولده النرويجي بهدفين مقابل هدف واحد.

وقلب روما تأخره أمام يونج بويز السويسري بهدفين مقابل هدف واحد كما نجح بنفيكا في تحقيق الفوز على نظيره ليخ بوزنان بأربعة أهداف لهدفين.

وبذلك لم تشهد الجولة الأولى من الدوري الأوروبي فيما يخص الدفعة الأولى من المباريات أي مفاجآت سوى سقوط نابولي رغم بدايته النارية في الدوري الإيطالي.

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يذكر أن إشبيلية هو حامل لقب البطولة وهو بطلها التاريخي في نفس الوقت وصاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بها في القرن الحادي والعشرين وتاريخيًا.