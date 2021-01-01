خاص | صراع ثلاثي على الفوز بتوقيع يحيى الشهري

اللاعب أصبح خارج حسابات النادي العاصمي

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن صراعًا ثلاثيًا انطلق للظفر بخدمات يحيى الشهري لاعب وسط النصر الذي أصبح قريبًا من الرحيل عنه بعد خروجه من الحسابات الفنية.

اللاعب السعودي صاحب القدرات الهجومية الجيدة كان محط اهتمام عدد من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي وكذلك الشتوي، لكن إدارة النصر رفضت التخلي عنه إلا بالتنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي أو الانتقال لصفوف الاتحاد مع الثنائي عبد العزيز الجبرين وحمد آل منصور.

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وقد حاول النصر الضغط على اللاعب للموافقة على تلك الشروط بسحب رقم 8 منه ومنحه للوافد الجديد عبد المجيد الصليهم، لكن الشهري تمسك بموقفه المتمثل في رفضه أي حلول سوى توقيع مخالصة مالية مع النادي ومن ثم البحث عن مستقبله في نادٍ آخر.

مصادر جول الخاصة أوضحت أن أندية الاتحاد والشباب والاتفاق تتنافس بشدة على التعاقد مع الشهري وقد قدمت له عروضًا احترافية بالفعل، خاصة أنه دخل الفترة الحرة من عقده مع النصر والذي ينتهي في يونيو 2021.

يُشار أن المستحقات المالية المتأخرة للشهري تقترب من 13 مليون ريال سعودي، وقد ارتبط سابقًا بالانتقال للهلال حال فسخ عقده مع النصر.