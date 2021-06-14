الدنمارك موحدة من أجل سعادة إريكسن.. فهل تُعاد معجزة 1992؟

زملاء إريكسن يعدونه بجلب الفرحة له ولبلاده مرة ثانية

يصطف لاعبو منتخب الدنمارك الآن من أجل إسعاد زميلهم كريستين إريكسن بعدما اصطفوا حوله لحجبه عن الأنظار وهو فاقد الوعي خلال مباراتهم مع فنلندا.

ويعد لاعبو الدنمارك زميلهم بالفوز فيما تبقى لهم من مباريات ببطولة يورو 2020 لإسعاده وإسعاد جماهير بلادهم التي وقفت حائرة مثلهم تدعو لنجاة إريكسن.

طلب كريستيان إريكسن زملائه في منتخب الدنمارك استكمال مباراتهم مع فنلندا بعدما طمأنهم على حالته عقب سقوطه فاقدًا للوعي في أولى مواجهات المنتخبين في يورو 2020، لكن زملائه كانوا أكثر سعادة بزيارته والحديث معه حيث يرقد في المستشفى لمتابعة حالته واعدينه باللعب من أجل بلادهم وأجله.

وأثار كريستين، لاعب إنتر الإيطالي، حالة فزع ورعب بعدما سقط دون حراك في الدقيقة 42 من مباراة بلاده مع فنلندا ضمن مباريات المجموعة الثانية في يورو 2020 والتي توقفت لإنعاش اللاعب ومن ثم استكملت المباراة بعد توقفها لفترة وخسرتها الدنمارك بهدف دون رد.

وزار لاعبو الدنمارك زميلهم في المستشفى ليخرجوا بتصريحات تؤكد على دعمهم له واستكمال البطولة بعزيمة أكبر من أجله.

اللعب من أجل سعادة إريكسن والدنمارك

حارس الدنمارك كاسبر شمايكل قال لراديو وتلفزيون DR نقلتها صحيفة الجارديان: "ما زلنا في البطولة، الآن سنرى إن كان بإمكاننا الفوز من أجل كريستيان والجمهور الذي وقف بجانبنا في موقف لم يكن بأيدينا جميعًا شيء". مُضيفًا "ليس لدي شك في قوة وقدرة هذا الفريق على التماسك وفعل أشياء مميزة".

وتوجت الدنمارك ببطولة كأس الأمم الأوروبية مرة وحيدة في 1992 بعد مشاركتهم بدلًا من منتخب يوغوسلافيا بسبب الحرب وانفصال عدة دول عنها وكان وقتها بيتر شمايكل والد كاسبر حارسًا للدنمارك.

مشاركة الدنمارك غير المتأهلة وقتها إلى بطولة السويد 92 جاء قبل 10 أيام فقط من انطلاقها ليُجمع اللاعبون من على الشواطئ كما ذكروا لأنهم وقتها كانوا في عطلاتهم الصيفية بعد نهاية الموسم.

وتطرق كاسبر للحديث عن زيارته لزميله إريكسن في المستشفى وقال: "كان الأمر مبهجًا للغاية رؤيته يضحك وأشعر بوجوده، كانت تجربة عظيمة ساعدتني كثيرًا."

كلام كاسبر لم يختلف كثيرًا عن زميله بيير إيمريك هويبيرج الذي قال ل DR: "سنلعب جميعًا من أجل كريستين، هذا مؤكد".

وكان طبيب منتخب الدنمارك قد أكد أمس أن إريكسن تعرض لأزمة قلبية وأنه "رحل بالفعل" لعدة ثوان قبل إنعاشه.

غضب دنماركي من مسؤولي كرة القدم

ستلتقي الدنمارك يوم الخميس مع بلجيكا ثم تواجه روسيا يوم الإثنين المقبل في باقي مباريات المجموعة لكن لاعبو الدنمارك تحدثوا عن عدم رضاهم لإكمال مباراة فنلندا أول أمس وزميلهم بين الحياة والموت.

يقول كاسبر عن استكمال المباراة ومباحثاتهم مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "كنا في موقف ما كان لنا أن نوضع فيه. شخص ما سلطته أعلى كان ليتدخل ويقول ليس الوقت المناسب والانتظار حتى يوم غد".

وكان مدرب الدنمارك، كاسبر هيولماند، قد أكد عقب انتهاء مباراة فنلندا أنهم خيروا بين استكمالها يوم السبت أو لعب ما تبقى من اللقاء ظهر يوم الأحد.

مارتن برايثوايت مهاجم الدنمارك وبرشلونة علق على الخيارين وقال: "خُيرنا بين أمرين غير جيدين، العديد من اللاعبين لم يكونوا قادرين على لعب المباراة، كانوا في عالم آخر، تمنينا لو عرض علينا خيارًا ثالثًا".