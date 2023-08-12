الدفعة القادمة تم تحديدها .. الكشف عن ثلاثة أسماء جديدة سيسجلها برشلونة

النادي الكتالوني يأمل في حسم الأمور سريعًا.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يحاول سريعًا أن يسجل ثلاثة أسماء أخرى في قوائم الموسم الجديد بعد النجاح في تسجيل الثنائي رونالد أراوخو وإلكاي جوندوجان.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن برشلونة يسابق الزمن لتسجيل كافة نجومه قبل بداية أول مباراة رسمية له في الموسم أمام خيتافي في الدوري الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أن النادي يأمل أن ينجح في التخلص من الثنائي سيرجينيو ديست وكليمون لونجليه لتوفير بعض المساحة في سقف الرواتب، كما سيضع في اعتباره إمكانية رحيل أنسو فاتي حال وصل عرض جيد.

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وأكدت أن الثلاثة أسماء التي سيحاول برشلونة تسجيلهم اليوم هم سيرجي روبرتو وأوريول روميو بالإضافة إلى عبد الصمد الزلزولي، أملًا في مشاركتهم ضد خيتافي.

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جدير بالذكر أن برشلونة سينتظر قليلًا قبل تسجيل اللاعب إينييغو مارتينيز نظرًا لأنه مصاب بالفعل ولن يعود قبل فترة قد تمتد إلى ثلاثة أشهر بحسب تقارير أخرى.