فيديو | الدعيع سخر وانفجار من الضحك .. ثقة نجم النصر الأسبق برفاق كريستيانو رونالدو تتسبب في إحراجه!

استوديو "دورينا غير" يشهد موقفًا مجرحًا لنجم النصر الأسبق..

تعرض سعد الحارثي؛ نجم النصر الأسبق، لموقف محرج خلال ظهوره في برنامج "دورينا غير"، بسبب ثقته الزائدة في مشوار العالمي بدوري أبطال آسيا.

العالمي حقق الفوز أمس الأربعاء، أمام الفيحاء بهدف نظيف، سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل النهاية بتسع دقائق، ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال.

وتعليقًا على المواجهات الآسيوية، قال الحارثي عبر "دورينا غير": "في رأيي النصر في آسيا حظوظه أكبر من الدوري"، ليتفاجأ بضحكات مقدم البرنامج خالد الشنيف، وضيفه محمد الدعيع؛ حارس الهلال الأسبق.

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وردًا عليه علق الدعيع ساخرًا: "لو تقابل الهلال والنصر كما العادة بيطلعون (النصر)".

يذكر أن الهلال من المقرر أن يخوض مباراة ذهاب دور الـ16 اليوم الخميس، أمام سباهان أصفهان الإيراني، على أرض الأخير حيث ملعب نقش جهان.