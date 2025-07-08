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الدرع الخيرية 2025: موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

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تعرف. على موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية 2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

دائمًا ما تمثل مباراة الدرع الخيرية افتتاحية رائعة للموسم في الدوري الإنجليزي، وتمثل فرصة لرؤية "بروفة" جيدة لما يمكن أن تقدمه كرة القدم الإنجليزية.

وتقام البطولة عادة بين بطلي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وتسبق الموسم الكروي بنحو أسبوع كما هو معتاد.

وفي الموسم الماضي، توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بينما حاز كريستال بالاس على لقب كأس الاتحاد، ولذلك سيكون لقاء الدرع الخيرية موعدًا لمواجهة حاسمة بين الفريقين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية 2025 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته..

ما موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية 2025؟

تقام مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية 2025 يوم الأحد 10 أغسطس 2025 على ملعب "ويمبلي".

المباراة التالية

وتنطلق صافرة البداية في تمام الخامسة عصرًا بتوقيت السعودية ومصر، السادسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية 2025؟

تنقل مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدرع الخيرية 2025 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ليفربول - كريستال بالاسالأحد 10 أغسطس 2025،
17:00 مصر والسعودية		بي إن سبورتسويمبلي

من أكثر الفرق تتويجًا بكأس الدرع الخيرية؟

تم تدشين البطولة لأول مرة في عام 1908 في نسختها الأولى، ويملك مانشستر يونايتد الرقم الأعلى فيها برصيد 21 بطولة، وفيما يلي نستعرض لكم أكثر الفرق تتويجًا بكأس الدرع الخيرية..

الفريقعدد الألقاب
مانشستر يونايتد21
آرسنال17
ليفربول16
إيفرتون9
توتنهام7
مانشستر سيتي7
تشيلسي4
وولفرهامبتون4
ليدز يونايتد2
ليستر سيتي2
وست بروميتش ألبيون2
بيرنلي2
نيوكاسل1
برايتون1
بلاكبيرن روفرز1
هيدرسفيلد تاون1
كارديف سيتي1
شيفيلد وينزداي1
سندرلاند1
بولتون1
ديربي كاونتي1
نوتنجهام فورست1
بورتسموث1
وست هام1
أستون فيلا1
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