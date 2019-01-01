الانتقالات
الانتقالات

الدحيل يضم بن عطية من يوفنتوس بـ10 مليون يورو

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المدافع المغربي رفض العديد من العروض الإيطالية من أجل الانتقال للنادي القطري
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

توصل نادي الدحيل القطري، لاتفاق مع نظيره الإيطالي يوفنتوس، من أجل التعاقد مع مدافعه المغربي مهدي بن عطية.

العديد من التكهنات أثيرت حول رحيل الدولي المغربي عن صفوف البيانكونيري هذا الموسم، بحثاً عن فرصة اللعب كأساسي.

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مصادر صحفية أكدت أن الدحيل سيدفع 10 مليون يورو من أجل التعاقد مع بن عطية في شهر يناير الجاري.

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ومن المقرر أن يدفع النادي القطري راتب سنوي للاعب قيمته 5 مليون يورو.

وعلى جانب آخر يحضر يوفنتوس للتعاقد مع مارتن كاسيرس مدافع لاتسيو، كصفقة بديلة بعد رحيل المدافع المغربي.

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ويأتي اختيار بن عطية للدحيل، رغم تلقيه العديد من العروض الأوروبية من أرسنال، شالكة وكذلك بوروسيا دورتموند.

وكان صاحب الـ31 عاماً قد انضم ليوفنتوس قادماً من بايرن ميونيخ في 2016، وقدم مستويات مميزة قبل أن يخسر مكانه للثنائي ليوناردو بونوتشي وجيورجيو كيليني هذا الموسم.

 

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