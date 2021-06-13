الدحيل القطري يوجه ضربة قوية لنادي الزمالك بشأن ساسي

الدحيل ينهي الجدل ويوقع مع ساسي

أصبح نادي الدحيل القطري قريبًا من التوقيع مع لاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وينتهي عقد فرجاني ساسي بنهاية الموسم مع نادي الزمالك، حيث يتواجد حاليًا في الفترة الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة القلعة البيضاء.

وأشارت إذاعة "موزاييك" التونسية إلى أن ساسي قام بالتوقيع على عقد مع الدحيل القطري لمدة 3 سنوات قادمة، لتكون هي محطة اللاعب التونسي الجديدة.

وأضافت الإذاعة أن ساسي سيحصل على مقابل مادي 9 ملايين خلال 3 سنوات، بواقع 3 ملايين يورو في الموسم الواحد، حيث ينتظر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القادمة.

وأعلن فرجاني ساسي بشكل غير مباشر، عن انتهاء عقده مع نادي الزمالك، بعدما كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جاء فيها:

"بكل فخر أعتز بالفترة الأهم في حياتي مع نادي الزمالك، ويعلم الله أنى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب، ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقي لي في كل المحطات، الخير فيما اختاره الله، و قريبًا سوف أوضح كل الحقائق !!".

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وبعد تلك التغريدة، هناك جزء من جماهير الزمالك، يرى أن فرجاني ساسي قد يختار في النهاية الاستمرار مع القلعة البيضاء، ولكن التقارير التونسية، جاءت صادمة على الجماهير.