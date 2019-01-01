الدحيل القطري يتفوق تاريخيًا على الأندية الإيرانية

يمتلك تاريخًا طويلاً أمام الأندية الإيرانية حيث واجههم من قبل في 16 مباراة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

يبدأ نادي الدحيل القطري مشوارًا جديدًا على الصعيد القاري، حيث يواجه مساء اليوم نادي الاستقلال الإيراني ضمن أولى مباريات الفريقين في مجموعات دوري أبطال آسيا.

الفريق القطري يمتلك تاريخًا طويلاً أمام الأندية الإيرانية حيث واجههم من قبل في 16 مباراة أولها كانت في موسم 2012.

وواجه الدحيل حينها نادي سباهان أصفهان حيث خسر خارج الديار بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليعود ويعوض خسارته في مباراة العودة التي بهدف دون رد.

🏆 دور المجموعات - دوري أبطال آسيا

الأهلي 🆚 السد

⌛️ 20:15 بتوقيت مكة المكرمة

📍جدّة

🏟️ الجوهرة

📺 beIN Sports 3HD



خط هجوم يمتلك السومة أمام خط هجوم يمتلك بغداد بو نجاح.. السماء ستمطر أهدافًا على الجوهرة! 🔥#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/koo1VWJql0 — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 5, 2019

وعادت المواجهات القطرية الإيرانية من جديد موسم 2014 وحتى الموسم الماضي حيث خرج الفريق من الدور ربع النهائي أمام فريق بيرسبوليس الإيراني بفارق الأهداف.

خلال هذه المواجهات نجح نادي الدحيل في تحقيق الانتصار خلال 7 مباريات وخسر 5 مباريات بينما انتهت 4 من المواجهات بالتعادل.

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تلقت شباك الدحيل خلال هذه المواجهات 13 هدفاً، بينما نجح الفريق في تسجيل 15 هدفًا في الشباك الإيرانية توزعت بين عدد من اللاعبين.

ويُعد اللاعب كريم بوضيف هو صاحب أعلى معدل تهديفي بثلاثة اهداف، بينما أحرز كل من يوسف المساكني، نام تاي هي، علي عفيف، اسماعيل محمد والمعز علي هدفين.