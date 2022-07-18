الخيانة تقترب .. رونالدو يرحب بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد

هل يعود رونالدو لمدريد من بوابة غريم الملكي؟

أكدت تقارير إسبانية وجود اهتمام من قبل أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو، وأن النجم البرتغالي لا يمانع اللعب لغريم فريقه السابق ريال مدريد.

وقالت "ESPN" قبل عدة أيام أن رونالدو محط اهتمام من الروخي بلانكوس، بالإضافة إلى بايرن ميونخ، ولكن أوليفر كان وحسن صالح حميديتش أكدا في أكثر من مناسبة عدم اهتمام البافاري.

ماذا قالت التقارير في إسبانيا عن أتلتيكو مدريد ورونالدو؟

صحيفة "آس" قالت إن أتلتيكو مدريد مهتم بالفعل بإعادة رونالدو من جديد للدوري الإسباني، وهناك عدة عوامل وراء الأمر.

وذكر التقرير أن مدرب الفريق دييجو سيميوني يقدر كثيراً النجم البرتغالي ويعتبره بعد من الأفضل في العالم ويرحب بالعمل معه.

وأضاف التقرير أن التأثير الاقتصادي والتجاري والتسويقي الكبير لنجم مانشستر يونايتد عامل آخر يشجع أتلتيكو على الصفقة.

ولكن أوضحت الصحيفة أن الوضع الاقتصادي للنادي حالياً يجعل التحرك لضم رونالدو ليس ممكناً، ولذا عليه الانتظار لنهاية الميركاتو.

ما هو موقف رونالدو من عرض أتلتيكو مدريد؟

الصحيفة أفادت بأن رونالدو لا يمانع اللعب للغريم التقليدي لناديه السابق ريال مدريد، ومنفتح على الفرضية.

وأضاف التقرير أن البرتغالي يرحب بالعودة لإسبانيا، وخصوصاً للعاصمة مدريد التي يحب هو وعائلته العيش بها.

نقطة أخرى أشار لها التقارير وهي ترحيب رونالدو بالعمل مع سيميوني، بالإضافة لفرصة اللعب في دوري الأبطال، عكس مع مانشستر المشارك بالدوري الأوروبي.

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