الخوف يسيطر وخالد العيسى في ورطة .. الكشف عن "سر صادم" لتعطيل صفقات الأهلي

فشل المفاوضات مع عدد من النجوم مؤخرًا أثار الجدل في الأهلي، فما هو السر وراء ذلك؟

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يتعرض خالد العيسى؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، لعديد الانتقادات خلال الفترة الحالية، في ظل فشل المفاوضات مع أكثر من لاعب عالمي مؤخرًا، مقارنةً بتحركات منافسيه في الهلال، النصر والأهلي.

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الراقي بحسب التقارير فشلت مفاوضاته مع زيلينسكي؛ لاعب نابولي الإيطالي، وكذلك رودريجو دي بول؛ محترف أتلتيكو مدريد الإسباني، وغيرهما، وهو ما عرض إدارة العيسى للهجوم.

لكن المفاجأة كانت ما كشفه الصحفي الأهلاوي مشعل العتيبي عن موقف الإدارة أمام هذا الفشل، وهو ما من شأنه أن يزيد الغضب تجاه العيسى..

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العتيبي زعم أنه عندما توجه بالنصيحة لإدارة الراقي بضرورة التحدث مع مسؤولي صندوق الاستثمارات، لأخذ موقف حاسم تجاه فشل بعض الصفقات، أتاه الرد: "ما بنزعل الصندوق".

الراقي تعاقد خلال الصيف الجاري مع السباعي: رياض محرز، روجير إيبانيز، آلان سانت ماكسيمين، داميرال، إدوارد ميندي، فرانك كيسييه وروبرتو فيرمينو، ولا يزال الميركاتو فاتحًا أبوابه في السعودية حتى السابع من سبتمبر المقبل.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذ على نسبة 75% من ملكية أندية الأهلي، الهلال، النصر والاتحاد، في أبريل الماضي، وتكفل بإدارة الصفقات العالمية للرباعي.

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