الخليفي يُهدي لاعبي باريس سان جيرمان هواتف ذهبية

بعد إلغاء الدوري الفرنسي بسبب فيروس كورونا.. هواتف ذهبية لنيمار ومبابي وكافاني وإيكاردي والبقية

أهدى السيد ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاعبيه هواتف مرصعة بالذهب كهدية بعد الفوز بلقب الدوري.

وألغيت المباريات المتبقية من الدوري الفرنسي والبطولات المحلية في البلاد هذا الموسم بسبب تعذر إجرائها في الفترة المقبلة وفقًا للظروف.

وتفشى فيروس كورونا في البلاد وعطل الكثير من الأنشطة وعلى رأسها الأنشطة الرياضية وكرة القدم وكل ما يتطلب تجمعات بشرية.

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ونتيحة لإلغاء الدوري أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم منح لقب الموسم الحالي لصاحب الصدارة وحامل اللقب باريس سان جيرمان.

وبذلك حافظ نادي العاصمة الفرنسية على لقبه للمرة الثالثة على التوالي ليوصل هيمنته على المشهد المحلي في البلاد، مع استمرار السعي نحو المجد الأوروبي.

وبناء على ذلك، حصل لاعبو الفريق العاصمي على هدايا الفوز بالدوري من رئيس ومالك النادي ناصر الخليفي بعد أيام من الحصول على اللقب.

وجاءت الهدايا التي حصل عليها اللاعبون عبارة عن هواتف محمولة ذهبية مصممة خصيصًا لهم من قبل المصمم الشهير خواكين كالديرون.

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يذكر أن مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي قد حصل على جائزة الحذاء الذهبي الفرنسي كهداف للبطولة متفوقًا على مهاجم موناكو وسام بن يدر.