ميسي: فالفيردي ليس مذنباً وعائلتي أهم من الكرة

ميسي وحوار إذاعي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

وصف ليونيل ميسي، نجم برشلونة، إقصاء الفريق على يد ليفربول في دوري الأبطال بالمخزي، مؤكداً أن ما حدث لا يتحمل مسؤوليته المدرب إيرنستو فالفيردي.

برشلونة غادر المنافسة من نصف النهائي على يد الريدز رغم سابق انتصاره ذهاباً بثلاثية نظيفة، ولكن البلوجرانا سقط برباعية إياباُ في أنفيلد أمام الفريق الإنجليزي.

وقال ميسي مع "فوكس": "ما حدث كان أمراً مخزياً، ارتكبنا أخطاء ساذجة، حتى قبل تلك المباراة كان موسمنا رائعاً".

وأكمل: "فالفيردي ليس مذنباً فيما حدث، ارتبكنا أخطاء سهلة وليفربول كان أقوى مننا بدنياً ودخل المباراة بالعقلية الصحيحة".

وواصل ليو: "لم أتخيل أن سنعيش سيناريو مباراة روما من جديد، ولكن بمجرد أن استقبلنا الأهداف بدأنا نتذكر ما حدث العام الماضي".

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ماذا يحدث عندما ترى فريقك المفضل.. لا شيئ غير الصراخ 😂pic.twitter.com/YXKCdqKaal — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

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وأكمل: "بعد ولادي نجلي تياجو أدركت أن هناك أشياء في الحياة أهم بكثير من نتيجة مباراة لكرة القدم".

وكشف ميسي عن موقفه من كأس العالم 2022: "أريد إنهاء مسيرتي بعد التتويج ببطولة مع المنتخب، أو أحاول قدر المستطاع، لا أريد شعور أنني لم أحاول".

وأردف: "لا أعرف إذا كنت سأكون حاضراً في قطر، الرب سيحدد، الآن أنا في حالة بدنية جيدة، ولكني في الثانية والثلاثين، ولا أعرف إذا كنت سأستمر هكذا، الكثير قد يتغير، أنا لا أصاب كثيراً".

وأوضح ميسي أنه لا يزال على اتصال مع نيمار: "نملك مجموعة حديث على واتساب أنا وهو وسواريز بمسمى عن أمريكا اللاتينية، نيمار شخص خارق".

ويتواجد ميسي حالياً في معسكر منتخب بلاده للاستعداد لانطلاق بطولة كوبا أمريكا في الخامس عشر من الشهر الجاري.