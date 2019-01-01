رسميًا | إغلاق باب الترشح لمنصبي رئيس اتحاد كأس الخليج ونائبه

مرشح وحيد لكل منصب

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم غلق باب الترشح لمنصبي رئيس الاتحاد ونائبه، إذ كان يوم الأحد الماضي آخر أيام تقديم أوراق الترشح.

وأعلنت الأمانة ترشح الرئيس الحالي "الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني" لولاية ثانية في منصب الرئيس، فيما ترشح العُماني جاسم الشكيلي لمنصب نائب الرئيس.

وستُعقد الجمعية العمومية لانتخاب المجلس الجديد في 15 مايو المقبل بعد استكمال الإجراءات الخاصة بها.

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وستُعلن الأمانة العامة للاتحاد قرارها بشأن قبول أو رفض طلبي الترشح بعد أسبوع، حيث سيتم خلال هذا الأسبوع فحص أوراق الترشح من لجنة الانتخابات.

وسيُسمح للمرشحين استئناف قرارات لجنة الانتخابات خلال 3 أيام من إعلان القرار، ويُنظر به خلال 4 أيام من تاريخ تسلم الاستئناف، ويُعد قرار لجنة الاستئناف ملزمًا ونهائيًا.