الخلاف مستمر بين برشلونة وريال مدريد .. الكشف عن الفرق التي رفضت زيادة راتب تيباس!

خلافات برشلونة وريال مدريد مستمرة...

كشفت تقارير صحفية، عن موقف فرق الدوري الإسباني، من زيادة راتب خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، والتي تشير إلى استمرار الخلافات بين ريال مدريد وبرشلونة.

وكان تيباس، قد طلب في وقت سابق زيادة في راتبه، وبحسب قواعد الدوري الإسباني، فإن تلك الزيادة لن تتم إلا بموافقة، الأندية المشاركة في الليجا.

وبحسب ما ذكرته "ماريا جاريدو" الصحفية في شبكة "بي بي سي" فإن فريقين فقط أظهرا اعتراضهما على ذلك القرار، وهما ريال مدريد، وأتلتيك بيلباو، بينما لم يصوت برشلونة ضد القرار.

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ومنذ أزمة السوبر ليج الأوروبي، وكانت قرارات برشلونة وريال مدريد، موحدة ضد تيباس، ولكن في الفترة الأخيرة عادت الخلافات بين الفريقين، وظهرت في قراراتهما مع تيباس.

جدير بالذكر أن برشلونة سيلعب أمام سيلتا فيجو، مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 25 من الدوري الإسباني، بينما سيلعب ريال مدريد أمام رايو فاييكانو، في الجولة ذاتها عصر الأحد.