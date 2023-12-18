الخسارة لها عواقب.. لابورتا: تشافي يحمي هؤلاء.. و"إدجار ديفيدز" صفقتنا الشتوية!

نريد انضمام "اللاعب الموهوب" في أسرع وقت!

تحدث جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عن مستقبل تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق، بعد النتائج السلبية في الدوري الإسباني مؤخرًا.

وقال لابورتا، في حوار مع وكالة الأنباء الإسبانية: "لدينا ثقة كاملة في تشافي، وهو يستحق ذلك، إنه مدرب عظيم، ويحمي لاعبيه، والعلاقة بيني وبينه ممتازة (فلدينا تاريخ معا)".

وأضاف: "الخسارة دائما لها عواقب. إذا لم نفز بالألقاب هذا الموسم، فسيتعين علينا اتخاذ قرارات (يحتاجها النادي بشدة)، بناءً على ما تم إنجازه. الشيء المهم أننا أحياء في جميع المسابقات، ونطمح للفوز".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتطرق لابورتا إلى سعي النادي الكتالوني إبرام صفقة في يناير المقبل، لتدعيم خط الوسط بعد إصابة جافي، قائلا: "إذا كان لدينا مساحة مع اللعب المالي النظيف، فإن خطتنا ستكون محاولة التعاقد مع لاعب وسط في يناير على سبيل الإعارة (لتكرار ما فعلناه مع إدجار دافيدز قبل سنوات".

وفيما يتعلق بفيتور روكي، ختم: "نستهدف وصوله في نهاية ديسمبر الحالي أو مطلع يناير.. نريده هنا في أسرع وقت، أخبرني ديكو (المدير الرياضي) أنه موهوب للغاية، ونتوقع أن يساعدنا كثيرا (في ظل الأزمة الهجومية)".