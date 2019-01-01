الخروج من عنق الزجاجة - لماذا يبحث الرجاء عن كأس السوبر؟

التتويج بكأس السوبر الإفريقي أمرًا حتميًا للرجاء

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

يواجه فريق الرجاء البيضاوي المغربي، نظيره الترجي التونسي، في كأس السوبر الإفريقي مساء غدٍ الجمعة، في العاصمة القطرية الدوحة.

المباراة تعد بمثابة عنق الزجاجة لفريق الرجاء البيضاوي، لإنقاذ موسم قد ينتهي بعدم الحصول على أي بطولات، بعد الخروج من بطولة كأس الكونفدرالية، وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري المغربي.

فريق الرجاء البيضاوي مر هذا الموسم بظروف صعبة للغاية، فبعد أن كان بطلًا لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي، أصبح الآن لا ينافس إلا على بطولة واحدة وهي كأس السوبر.

الرجاء خرج من بطولة كأس الكونفدرالية، بعد فشله في الصعود من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية، بعد احتلاله المركز الثالث، خلف نهضة بركان وحسنية أغادير.

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وقبلها كان قد ودع بطولة كأس زايد للأندية العربية، على يد النجم الساحلي التونسي، بعد الخسارة على أرضه بهدفين دون رد، والفوز في تونس بهدف نظيف.

التتويج بكأس السوبر الإفريقي يعد هو السبيل الوحيد للخروج من صعوبات هذا الموسم، خاصة وأن منافسته على لقب الدوري المغربي أصبحت بعيدة، حيث يتصدر الوداد الترتيب برصيد 49 بفارق 18 نقطة عن الرجاء.

ولكن يجب على إدارة الرجاء يجب أن تعيد حساباتها من جديد، وذلك بإجراء عملية إحلال وتجديد في صفوف الفريق، وأيضًا دعم الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.