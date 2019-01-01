الخروج من دوري الأبطال يُلقي بظلاله على أسهم يوفنتوس في البورصة

الخسارة أمام أياكس لها تأثيرها السلبي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

ألقت الخسارة أمام أياكس أمستردام والخروج من دوري أبطال أوروبا بظلالها على أسهم يوفنتوس في البورصة الإيطالية.

إذ تراجعت أسعار أسهم النادي الإيطالي بنسبة 24% بعد ليلة الثلاثاء الحزينة على الفريق البيانكونيري، هذا بجانب خسارة النادي مبلغ 13 مليون يورو جراء عدم صعوده لنصف النهائي و33 مليون يورو كان سيحصل عليها لو فاز بالبطولة.

وأوضح موقع فوتبول إيتاليا أن أسعار أسهم يوفنتوس أغلقت يوم الثلاثاء عند 1.69 يورو، لكن التداول بدأ اليوم وسعر السهم 1.30 يورو فقط، قبل أن يتصاعد حتى وصل 1.41 يورو.

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تلك الخسارة هي الأكبر للفريق مؤخرًا، وقد تجاوزت الخسارة التي رافقت سقوطه ذهابًا أمام أتلتيكو مدريد في ثمن نهائي دوري الأبطال 2-0 خلال فبراير الماضي.

يُذكر أن يوفنتوس كان قد عاد من أمستردام بتعادل ممتاز مع أياكس بنتيجة 1-1، لكنه صُدم بالخسارة أمس على ملعبه 2-1 وسط تألق الضيف الهولندي وسيطرته على أحداث الشوط الثاني وصناعته لأكثر من فرصة خطيرة على مرمى فويتشيك تشيزني.