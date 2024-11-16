الحنين القديم.. مهرب براهيم دياز من دكة ريال مدريد!

الدولي المغربي يطمح لمكانة أكبر داخل الفريق الذي يلعب له

يعاني الدولي المغربي براهيم دياز من عدم وجود مساحة كبيرة في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي داخل ريال مدريد في ظل الاعتماد بشكل أساسي على كل من فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، ورودريجو جويس قبل الإصابة، ثم جود بيلينجهام كخيارات هجومية.

يبحث المغربي عن فرصة في مكان يعرفه جيدًا، مكان يرتبط به الجمهور فيه ويستطيع أن يمثل وسيلة ضغط على أي مدرب لإشراك دياز، هذا المكان ليس سوى ميلان الإيطالي.

صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية أشارت إلى أن ميلان لا يغلق الباب تمامًا أمام عودة محتملة لدياز إلى ملعب سان سيرو، خاصة إذا كانت الظروف الاقتصادية مواتية.

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دياز ترك ذكريات لا تمحى في ميلان، وسيكون بمثابة تعزيز لفريق المدرب باولو فونسيكا، الذي يملك أسلحة هجومية فتاكة على رأسها رافاييل لياو، كريستيان بوليسيتش ومن خلفهم تيجاني ريندرز.

ولعب دياز للروسونيري من عام 2020 إلى 2023، وترك بصمة كبيرة تمثلت في 124 مباراة سجل فيها 18 هدفًا ولعب دورًا بارزًا في حصول الميلان على لقب الإسكوديتو والعودة لدوري أبطال أوروبا.