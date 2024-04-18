بعد الحملة الكتالونية ضده .. نجم برشلونة السابق يخرج للدفاع عن لويس إنريكي

الأمر ليس له علاقة بعدم حب تشافي...

دافع مايكل لاودروب، لاعب برشلونة الأسبق، عن لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، بعد تصريحاته عقب مباراة فريقه أمام الفريق الكتالوني، في دوري أبطال أوروبا.

وقاد إنريكي، الفريق الفرنسي للوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز على برشلونة، في مباراة إياب ربع النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب مونتجويك.

وكان لويس إنريكي، قد خرج في المؤتمر الصحفي للمباراة، وقال: "أنا خير ممثل للحمض النووي لبرشلونة"، مما تسبب في غضب جماهير الفريق الكتالوني، التي رأت أن تصريحات مدرب باريس، تعد هجومًا على تشافي هيرنانديز؛ المدير الفني الحالي للبرسا.

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وتعرض لويس إنريكي، لانتقادات قوية من جمهور برشلونة عقب المباراة، وخرج لاودروب ليدافع عنه في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" وقال: "أنا أعرف إنريكي جيدًا، لقد لعبت معه من قبل، إنه لا يهتم بما يعتقده الناس عنه، ولهذا أحيانًا يخرج بتصريحات قوية ويفهمها الجمهور بطريقة خاطئة".

وتابع: "الأمر ليس له علاقة، بتوتر العلاقة مع تشافي أو إنه لا يحبه، لقد كان الأمر ببساطة حول طريقته في إلقاء رسالته، والتي من الممكن أن تكون جزء من الضغط وهذا له علاقة بالإدارة".

ونفت الصحيفة الإسبانية، أنباء توتر العلاقة بين تشافي ولويس إنريكي، واستشهدت باللقاء الذي جمع المدربين سواء في مباراة الذهاب أو الإياب، والمصافحة الودية بين الثنائي قبل المباريات.

ويستعد سان جيرمان لمواجهة بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري الأبطال، بعدما تمكن الفريق الألماني من تجاوز عقبة أتلتيكو مدريد.