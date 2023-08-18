الحل لورطة أنشيلوتي .. كشف بدلاء إصابات ريال مدريد في مواجهة ألميريا

الكشف عن بديل كامافينجا وروديجر!

أوضحت تقارير صحفية إسبانية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد قد استقر بالفعل على تشكيلته في مواجهة ألميريا ضمن لقاءات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ريلوفو"، والتي أكدت أن المدير الفني سيستعين بخبرة توني كروس ليكون بديلًا لإدواردو كامافينجا في وسط الملعب.

وكان كامافينجا قد غاب عن تدريبات ريال مدريد اليوم الجمعة، وأوضح المدرب كارلو أنشيلوتي أنه يعاني من أحمال زائدة ولكنه سيتواجد في قائمة اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كذلك استقر كارلو أنشيلوتي على الدفع بالألماني أنطونيو روديجر في مركز قلب الدفاع لتعويض البرازيلي إيدير ميليتاو الذي يعاني من إصابة في الرباط الصليبي.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد حقق الفوز على نظيره أتلتيك بيلباو في الجولة الافتتاحية من الدوري الإسباني بهدفين نظيفين.