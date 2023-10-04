الحلم السعودي اقترب؟ .. خطوة رسمية من "فيفا" لحسم مصير كأس العالم 2034

حلم استضافة كأس العالم اقترب كثيرًا

يبدو أن حلم "استضافة" المملكة العربية السعودية، لبطولة كأس العالم، قد اقترب أكثر من أي وقتٍ مضى؛ بعد التطورات الرسمية الأخيرة.

في البداية.. قيل إن السعودية تفكر في استضافة كأس العالم 2030، قبل أن يتم نفي هذا الأمر رسميًا لـ"ضيق الوقت"، مع أنباء عن تأجيل ذلك إلى نسخة 2034.

وفي هذا السياق.. أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطابًا رسميًا إلى دول آسيا وأوقيانوسيا؛ يطلب فيه تأكيد رغباتهم في استضافة كأس العالم 2034، من عدمه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكشف "فيفا"، عن أن المهلة الأخيرة لاستلام رغبات الدول التي تريد تنظيم المونديال؛ ستكون بنهاية الشهر الحالي، على أن يتم اختيار البلد الفائز، في صيف العام القادم.

وبالتالي.. سيتم التعرف بشكل رسمي على قرار المملكة العربية السعودية، بالترشح لاستضافة كأس العالم 2034 من عدمه، بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر أن إسبانيا والبرتغال والمغرب، ستستضيف كأس العالم 2030، على أن تقام المباريات الافتتاحية للمجموعات في نفس النسخة، بدول الأرجنتين وأوروجواي والباراجواي.