الحلقة الأخيرة في مسلسل مبابي؟ قرار نهائي بشأن الانتقال إلى ريال مدريد!

ما تردد بشأن التوقيع الفعلي غير صحيح!

حسم النجم الفرنسي كيليان مبابي موقفه بشأن الانتقال إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، علمًا بأنه يحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ في الوقت الحالي.

وذكرت صحيفة لو باريزيان الفرنسية أن كيليان قرر "مغادرة الدوري الفرنسي في نهاية الموسم والانضمام إلى أكبر نادٍ في العالم، والذي كان ينتظره دائمًا".

وأضافت: "ما تردد بشأن التوقيع الفعلي لريال مدريد غير صحيح، لكن الأمر داخل باريس صار (لا مفر منه في نهاية المطاف) ولم يعد لديهم أي أوهام بشأن إمكانية بقائه، بينما يسود التفاؤل المعسكر المدريدي، بينما تجرى مفاوضات خلف الكواليس لإبرام أكبر عقد في غرفة تبديل ملابس الميرنجي".

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وأوضحت أن بطل العالم مع فرنسا 2018 يحافظ على قراره سرًا، ويفكر في التوقيت المناسب للإعلان، وسيبذل قصارى جهده مع باريس حتى نهاية الموسم، على أمل التتويج بدوري الأبطال في موسمه الأخير بفرنسا.

وختمت: "لا يزال من الممكن أن تفشل المفاوضات مع مدريد، وقد تكون مسألة مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية في باريس عام 2024 معقدة، على سبيل المثال، لكن وفق جميع أولئك الذين التقوا مؤخرًا بمبابي، فإن الاتجاه لن يتغير، فهو مصمم هذه المرة على ارتداء قميص ريال مدريد".