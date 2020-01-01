الحكومة الإسبانية تحرم رونالدو من العودة ليوفنتوس

طائرة رونالدو الخاصة عالقة في إسبانيا

أزمة كبيرة يواجهها نادي يوفنتوس الإيطالي، بخصوص عودة مهاجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للتدريبات، قادماً من مسقط رأسه في ماديرا مكان إقامته بالحجر المنزلي.

الحكومة الإيطالية منحت الحق للأندية بالعودة للتدريبات مرة أخرى هذا الشهر، ضمن بعض الاجراءات التي تستهدف عودة كرة القدم بعد توقفها بشكل كامل في مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا.

يوفنتوس قام بدعوة لاعبيه المقيمين بالخارج، من أجل العودة لإيطاليا مرة أخرى للانضمام للتدريبات وعلى رأسهم رونالدو، ولكن هناك مشكلة ستؤجل حضوره.

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ويأتي ذلك وفقاً لما أكدته قناة "TVI" البرتغالية، بوجود صعوبة كبيرة من أجل عودة رونالدو وانتظامه في التدريبات، بسبب تواجد طائرته الخاصة في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويرجع وجود الطائرة هناك بسبب القوانين الصارمة في إسبانيا بخصوص حظر حركة الطيران في البلاد، بعد التأثر الشديد بفيروس كورونا الذي ضرب مختلف المدن هناك.

وأشارت القناة إلى فشل رونالدو في الحصول على تصريح من أجل عودة طائرته من مدريد إلى ماديرا، حيث قام بـ3 محاولات حتى الآن.

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وعلى جانب آخر أكدت صحيفة "Il Messaggero" الإيطالية أن المشكلة في طريقها للحل، بوجود طائرة ستنقل رونالدو من ماديرا إلى إيطاليا خلال هذا الأسبوع.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بـ63 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو الثاني، بينما يأتي إنتر ثالثاً بـ54 نقطة.