"الحكم اعترف بكل شيء" .. تصريح خطير من جيرارد بعد أحداث لقاء النصر!

المدرب الإنجليزي يُهاجم حكم مباراة الاتفاق أمام النصر بقوة ويكشف عن اعترافه!

عبر المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد المدير الفني لفريق نادي الاتفاق، عن غضبه الشديد من الأخطاء التحكيمية التي حدثت في مباراة فريقه أمام النصر، في دور الـ16 ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخسر الاتفاق على يد النصر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ببطولة كأس الملك، ليودع النواخذة البطولة، ويتأهل العالمي.

وقال جيرارد خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية": "أريد أن أستمع إلى ما دار في غرفة تقنية "VAR" بين حكم الساحة وحكام الفيديو، وأعرف كيف تم طرد لاعبنا علي هزازي بتأييد من التقنية".

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وأضاف: "الحكم أكد لنا على أنه تفاعل مع ضغط لاعبي النصر، وقام بطرد هزازي دون وجه حق، وأيضًا أريد أن أحصل على تبريرًا لعدم احتساب ركلة جزاء للاعبنا حمدان الشمراني".

واختتم جيرارد تصريحاته قائلًا: "بطاقة حمراء مثل الذي حصل عليها هزازي، أمر غير مفهوم ويدعو للقلق، هناك أكثر من حادثة مشابهة لم يُشهر الحكم بطاقات صفراء وتغاضى عنها".