"الحكام العرب" يثيرون الشكوك حول نزاهة مسيرة الهلال في آسيا!

لقاء الهلال ونافباخور يفتح باب الشكوك من جديد..

"نحن للهلال بالمرصاد" هذا هو الوضع المسيطر حاليًا على البعض، بعد مواجهة نافباخور الأوزبكي، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

المباراة أدارها الحكم القطري سلمان فلاحي، وشهدت احتساب ضربتي جزاء للزعيم بداعي لمسات يد بعد الرجوع لتقنية الفيديو، أهدرهما سالم الدوسري، لكنهما فتحا باب الشكوك في قلوب الجماهير النصراوية.

أحد الجماهير النصراوية الشهيرة عبر منصة "إكس" المدعو ماجد العالمي، قام برصد إحصائية لمسيرة الهلال في النسخة الحالية من دوري الأبطال، زاعمًا أن الحكم الإماراتي محمد عبد الله تغاضى عن طرد البرازيلي نيمار خلال الجولة الأولى أمام نافباخور، بينما قام الحكم الأردني أدهم مخادمة بطرد لاعب مومباي سيتي الهندي أمام الزعيم في الجولة الرابعة واصفًا قراره بـ"الظالم"، وأخيرًا قرارات القطري فلاحي الليلة، معلقًا: "ما قصة الهلال مع الحكام العرب؟ قالها جستنية (إعلامي اتحادي) اخترقوا الاتحاد الآسيوي".

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تغريدة النصراوي راجت منصة "إكس" عبر فئة من مشجعين العالمي، مشككين في نزاهة مسيرة الهلال، بخلاف ذمة الحكام العرب بغرابة!

يذكر أن الهلال صعد عقب لقاء الليلة لدور الـ16 من دوري الأبطال متصدرًا مجموعته بـ13 نقطة، بينما تجمد نافباخور عند عشر نقاط في وصافة المجموعة.