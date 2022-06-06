الحد الجديد للرواتب في برشلونة يطول ليفاندوفسكي وصلاح!

النادي الكتالوني يقرر أن الحد الأقصى للرواتب هو 10 ملايين يورو مهما كان اسم اللاعب.

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن نية جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة وضع حد أقصى للرواتب في النادي الكتالوني تحت أي ظرف.

جاء هذا بحسب ما أكدت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن لابورتا يرى أن وضع ذلك الحد الأقصى سيساعد النادي اقتصاديًا على المدى البعيد.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس المنتخب خلفًا لجوزيب ماريا بارتوميو يريد في الأساس أن ينهي جنون الرواتب الذي بدأه الرئيس السابق ومجلس إدارته.

ويسعى لابورتا لجعل الحد الأقصى لأي راتب جديد في برشلونة لا يتجاوز 10 ملايين يورو، وهو القرار الذي سيؤثر على الجميع سواء صفقات جديدة أو عقود يتم تجديدها بما في ذلك روبرت ليفاندوفسكي الذي لن يحصل سوى على تسعة مليون فقط.

أول ضحايا ذلك القرار بحسب ما أكدت الصحيفة كان أنطونيو روديجر الذي حدد النادي راتبه بـ 10 ملايين يورو فانضم إلى صفوف ريال مدريد حيث طلب 12 مليونًا وحصل عليهم، وأيضًا محمد صلاح الذي طلب 17 مليونًا لو كان سينضم بشكل مجاني في الصيف القادم.

ويهدف الهيكل الجديد بشكل عام إلى أن يكون إجمالي رواتب برشلونة هو 160 مليون يورو، ومن يرفض ذلك الراتب فلن يلعب للنادي.

جدير بالذكر أن برشلونة عانى خلال الأشهر الماضية على المستوى الاقتصادي بشكل واضح بسبب الرواتب التي وصلت إلى حوالي 560 مليون يورو.