الحجي ضيوف: فخور بـ ماني والسنغال وأفريقيا

الحجي ضيوف يشيد بتطور الكرة السنغالية ومواطنه ساديو ماني

قال أسطورة الكرة السنغالية والأفريقية الحجي ضيوف إنه يشعر بالفخر تجاه التطور الكبير الذي طرأ على كرة القدم السنغالية في الأعوام الأخيرة.

وكان المنتخب السنغالي قد وصل إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والمقامة في مصر، قبل أن يخسرها أمام المنتخب الجزائري بهدف للا شيء.

وحول ذلك، وخلال حفل اختيار أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 والمقام بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر المصرية، قال الحاج ضيوف إنه فخور بساديو ماني وبكرة القدم السنغالية وقارة أفريقيا بشكل عام.

وأضاف: "كما أقول دائمًا لدينا قارة كبيرة والسنغال دولة كبيرة ويجب أن نعمل بجد من أجل أن نضع بلدنا وقارتنا على خارطة كرة القدم العالمية"

وتابع: "فخور بساديو ماني وبالسنغال وبما حققه كلاهما في العام الماضي وفي السنوات الأخيرة، على المستوى الشخصي أيضًا فخور بماني الذي أعرفه جيدًا"

وأردف: "هو لاعب مميز وأنا أحبه وأتمنى له النجاح، وإذا تحدثنا على أفضل 3 لاعبين في العالم فبالطبع سيكون ساديو ماني هو واحد منهم هذا أمر أكيد"

فيديو - بث مباشر: حفل أفضل لاعب في أفريقيا 2019.. لحظة بلحظة

يذكر أن ساديو ماني قد حل رابعًا في ترتيب أفضل لاعبي العالم للعام ذاته من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية بعد كل من ليونيل ميسي وكرستيانو رونالدو وفيرجيل فان دايك.