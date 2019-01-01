الجولة الـ22 بالدوري السعودي تُسجل حضورًا جماهيريًا مميزًا

وشهدت الجولة الماضية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين حضور 90163 مشجع خلال 8 مباريات.

فيسبوك تويتر ماجد جزر

سجلت الجولة الثانية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رقماً جديداً بخصوص الحضور الجماهيري خلال الموسم الحالي.

وشهدت الجولة الماضية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين حضور 90163 مشجع خلال 8 مباريات.

وبهذا الحضور الجماهيري سجلت الجولة الـ22 ثاني أعلى معدل للحضور الجماهيري خلال الموسم الحالي، حيث تتربع الجولة الثالثة على قائمة الأكثر حضوراً بتواجد 102509 مشجع.

الجولة 22 تسجل ثاني أعلى رقم في الحضور الجماهيري في جولات #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان للمحترفين بـ90163 مشجع، ولا تزال الجولة الثالثة الأكثر حضوراً والتي سجلت حضور 102509 مشجع

😍👏👏 pic.twitter.com/xzwlIWTZHJ — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 2, 2019

مباراة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة سجلت الحضور الأكبر بالجولة بتواجد 42880 مشجع في ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

⚡️ “رقم سلبي للاتحاد... جيوفينكو يبدع في انتصار الهلال على الفيصلي”https://t.co/sAwuGUtvhG — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 2, 2019

الوصافة خلال هذه الجولة كانت من نصيب مباراة الهلال والفيصلي التي أقيمت في محيط الرعب ملعب الزعيم بحضور 22688 مشجع.

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وجاءت مباراة فريقي النصر والشباب في ديربي الرياض في المركز الثالث بحضور 14530 مشجع.