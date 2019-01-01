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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الجولة الـ22 بالدوري السعودي تُسجل حضورًا جماهيريًا مميزًا

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وشهدت الجولة الماضية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين حضور 90163 مشجع خلال 8 مباريات.
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

سجلت الجولة الثانية والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين رقماً جديداً بخصوص الحضور الجماهيري خلال الموسم الحالي.

وشهدت الجولة الماضية من منافسات الدوري السعودي للمحترفين حضور 90163 مشجع خلال 8 مباريات.

وبهذا الحضور الجماهيري سجلت الجولة الـ22 ثاني أعلى معدل للحضور الجماهيري خلال الموسم الحالي، حيث تتربع الجولة الثالثة على قائمة الأكثر حضوراً بتواجد 102509 مشجع.

مباراة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة سجلت الحضور الأكبر بالجولة بتواجد 42880 مشجع في ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة.

الوصافة خلال هذه الجولة كانت من نصيب مباراة الهلال والفيصلي التي أقيمت في محيط الرعب ملعب الزعيم بحضور 22688 مشجع.

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وجاءت مباراة فريقي النصر والشباب في ديربي الرياض في المركز الثالث بحضور 14530 مشجع.

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