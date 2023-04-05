الجنون بكريستيانو .. نجم النصر الأسبق يلوم أيمن يحيى لإحرازه هدف بدلًا من رونالدو!

رونالدو سجل هدفين في المباراة، لكن هذا لا يكفي أحدهم، والأمر لا يتعلق بلقب هداف الدوري، إنما لسبب غريب!

shahid

الجميع يتسابق لإحراز الأهداف بشكل طبيعي طالما أتيحت له الفرصة، لكن في نادي النصر السعودي أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد الفريق، هو الأساس، لدرجة أن يلوم أحدهم لاعب إذا أحرز دون تمرير الكرة للدون!

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العالمي حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام العدالة بخماسية نظيفة، سجلها صاروخ ماديرا "هدفين"، أندرسون تاليسكا "هدفين"، واللاعب المحلي أيمن يحيى، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

لكن هاشم سرور؛ نجم العالمي الأسبق، يلوم يحيى لإحرازه الهدف الخامس بدلًا من أن يترك للدون هذه الفرصة، بداعي فتح شهيته على إحراز المزيد، إذ كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالرغم من أن هدف أيمن يحيى كان جميل إلا أنني لو كنت مكانه لفضلت أن يسجل رونالدو أفضل أن أسجل أنا، والسبب إعطاء مزيد من الثقة والشغف لرونالدو لتسجيل المزيد، وهذه من مصلحة الفريق ومن مصلحة اللاعب الذي يمرر له ليتخطى اسمه مع كريستيانو خارج الحدود".

وبعد أن انتقد الجمهور رأيه، أوضح نجم النصر الأسبق: "لمن لم يفهم القصد، هداف الفريق يجب أن يكون مفتوح الشهية للتسجيل، لأنه كلما سجل رغب بتسجيل المزيد، وليس القصد أن يكون رونالدو هداف الفريق، لأن كريستيانو شبع ما شاء الله من كثر ما يكون هداف كل مناسبة وبطولة".

جدير بالذكر أن رونالدو يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الموسم برصيد 11 هدفًا خلال تسع مباريات، مبتعدًا عن الصدارة بفارق خمسة أهداف فقط.

Shahid