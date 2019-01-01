الجمعية العمومية تصادق على بانصر رئيسًا للانتخابات غدًا

بعد 58 يومًا على استقالة رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز ، تعقد الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعها غير العادي غدًا الإثنين

تعقد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم غدًا الإثنين تمام الثانية عشر ظهرًا اجتماعها غير العادي، والذي سيتم خلاله المصادقة على تعيين لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف التابعة لها، تحضيرًا للإعلان عن الجدول الزمني للترشح لانتخابات رئاسة الاتحاد السعودي 2019 - 2023 م.

وكان رئيس الاتحاد السعودي قصي الفواز الذي تمّت تزكيته في أكتوبر 2018 م رئيسًا للمجلس، قد قدم استقالته في الخامس والعشرين من شهر فبراير الماضي، قبل أن يتم تكليف نائبه لؤي السبيعي بمهام الرئيس حتى عقد الجمعية العمومية لانتخاب الرئيس.

ورجحت مصادر (جول) أن يكون الأسبوع الأخير من شهر مايو هو الموعد المحدد لعقد انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحفية أن هناك تكتلًا من عدة أندية يتقدمها التعاون تسعى لإقناع رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين ونائب رئيس الاتحاد سابقًا ياسر المسحل بالترشح لكرسي الرئاسة، كما أشارت التقارير ذاتها إلى أن الأمين العام السابق للاتحاد احمد الخميس يبدو هو الآخر جاهزًا لتقديم ملفه الانتخابي.

يذكر أن مقاعد الجمعية العمومية في اتحاد القدم السعودي يتم توزيعها وفقًا للآتي :

- 16 عضوًا يمثلون أندية الدوري الممتاز

- 9 أعضاء يمثلون أندية الدرجة األولى أصحاب المراكز التسعة األولى في الموسم الرياضي الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية

- 9 أعضاء يمثلون أندية الدرجة الثانية أصحاب المراكز التسعة األولى في الموسم الرياضي الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية

- 8 أعضاء يمثلون أندية الدرجة الثالثة المتأهلين لتصفيات دورة الصعود في الموسم الرياضي الذي يسبق اجتماع الجمعية العمومية

- 2 عضوان يمثلان روابط دوري الأندية المحترفية (المدير التنفيذي لكل رابطة)