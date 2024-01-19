الجماهير حاصرت حافلتهم .. ميسي وسواريز في ورطة بالسلفادور!

موقف صعب لميسي ورفاقه...

يواصل فريق إنتر ميامي، بقيادة ليونيل ميسي ولويس سواريز وغيرهم من نجوم الفريق، الاستعداد للموسم الجديد، ومن ضمن استعدادات الفريق الأمريكي، مواجهة منتخب السلفادور.

وسيلعب منتخب السلفادور، أمام فريق إنتر ميامي، مساء اليوم الجمعة في مباراة ودية، وقبل ذلك اللقاء احتشد المشجعون في شوارع السلفادور وتسلقوا الأشجار من أجل مشاهدة ليونيل ميسي والتقاط صورًا له.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة إنتر ميامي، والسلفادور، لم شمل الأصدقاء القدامى مرة أخرى، بمشاركة ليونيل ميسي، سيرجيو بوسكيتس، جوردي ألبا، والوافد الجديد لويس سورايز، والذي يجتمعون لأول مرة معًا في فريق واحد منذ سنوات، بعد أن كانوا معًا في صفوف برشلونة.

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جدير بالذكر أن إنتر ميامي، سيواصل استعداده للموسم الجديد، الذي ينطلق في شهر مارس القادم، بعد مباراة السلفادور، وسيذهب إلى السعودية، ليشارك في كأس موسم الرياض، ويلعب امام الهلال والنصر.