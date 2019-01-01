الجزيرة يُوضح أسباب التعاقد مع ستريبل

النادي الإماراتي أعلن رسميًا عن مدربه الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الجزيرة رسميًا اليوم تعاقده مع يورجن ستريبل لقيادته فنيًا خلال الموسم الجديد خلفًا لهينيك تين كات الذي رحل عن النادي لأسباب عائلية.

وأوضح الموقع الرسمي للجزيرة أن المدرب الهولندي سيبدأ عمله رسميًا مع انطلاق استعدادات الفريق للموسم الجديد، والتي ستبدأ بتجمع اللاعبين في أبو ظبي قبل التوجه إلى هولندا في الـ20 من يوليو القادم للدخول في معسكر مغلق سيمتد لـ3 أسابيع.

وقال عايض مبخوت الهاجري عضو مجلس إدارة شركة الجزيرة لكرة القدم والمدير التنفيذي للشركة أن النادي قرر مواصلة العمل مع المدرسة الهولندية حرصًا منه على توفير عنصر الاستقرار الفني للفريق.

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مضيفًا للموقع الرسمي "قررنا أن نستمر في الاعتماد على المدرسة الهولندية حرصًا منا على توفير عنصر الاستقرار الفني للفريق، حيث أثبت الأسلوب الهولندي القائم على التوازن والأداء الجماعي وتقديم كرة قدم ممتعة وفعالة بأنه الأنسب والأقرب للنوعية المتميزة من اللاعبين الذي يمتلكهم الجزيرة على مستوى الفريق الأول والأكاديمية".

"وقد أثبت هذا الأسلوب أيضا فعاليته على مستوى الأداء على أرض الملعب والذي كان واضحًاا من المستوى والنتائج التي حققها الفريق في المواسم الماضية، والذي ظهر أيضًا من خلال التمثيل الكبير للاعبي الجزيرة في المنتخبات الوطنية المختلفة".

وأضاف قائلًا عن المدرب صاحب الـ49 عامًا "يتمتع يورغن ستريبل بكافة المؤهلات التي تجعله قادرًا على قيادة الفريق فنيًا في الفترة القادمة، ونحن واثقون في قدرته على مساعدة اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب، وعلى المساهمة في تحقيق الأهداف الرياضية الموضوعة مسبقًا من قبل إدارة النادي".

وأتم الهاجري حديثه مؤكدًا أن النادي واللاعبين والجماهير سيقدمون كل الدعم اللازم للمدرب الهولندي وتمنى التوفيق له ولطاقمه الفني في قيادة الجزيرة خلال الموسم القادم.