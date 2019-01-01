الجزيرة الإماراتي يوجه رسالة شكر إلى 4 لاعبين

رسالة شكر إلى بعض اللاعبين بشكل نهائي

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وجه نادي الجزيرة الإماراتي رسالة شكر إلى بعض اللاعبين بشكل نهائي لابتعادهم عن الفريق معلنًا عن تواجدهم في قائمة النادي للموسم الجديد 2019\2020.

الحساب الرسمي لنادي الجزيرة عبر تويتر قال : " تتقدم أسرة نادي الجزيرة ومحبيه بالشكر والعرفان للاعبي #فخر_أبوظبي السابقين: يعقوب الحوسني، محمد جمال، سلطان الشامسي، وسالم عبدالله".

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من رجل دور المجموعات؟ 🤩



🤦‍♂️ومن كان صاحب أكبر سقطة في البطولة حتى الآن؟ #YallaGoal #يلاجول pic.twitter.com/djkJHdgsE6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 4, 2019

وأضاف الحساب أن ذلك على اسهاماتهم المقدرة وكل ما قدموه في مسيرة النادي والفريق في السنوات الماضية، وتتمنى لهم التوفيق في حياتهم المهنية والشخصية.

ورحل عن النادي إلى العين لاعب الوسط وخريج أكاديمية نادي الجزيرة محمد جمال، بالإضافة إلى يعقوب الحوسني والذي انضم إلى صفوف كلباء، مع العلم أن عقودهما كانت انتهت مع الجزيرة.

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وكانت شركة الجزيرة لكرة القدم قد قررت إجراء الفحص الطبي للاعبي الفريق الأول 17 الشهر الجاري، على أن يغادر الفريق إلى معسكره الإعدادي بهولندا في 20 من الشهر نفسه وحتى 10 أغسطس.