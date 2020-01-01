الدوري الإنجليزي الممتاز

يُهدد به أجويرو .. رقم رائع للجزائري بن رحمة في إنجلترا

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Benrahma Brentford
تألق الجزائري يستمر

واصل النجم الجزائري سعيد بن رحمة تألقه الملفت هذا الموسم مع فريقه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، إذ قاده أمس للفوز على ويجان بثلاثة أهداف دون رد أحرزها جميعًا.

وسجل صاحب الـ24 عامًا أهداف فريقه عند الدقائق الـ19 والـ57 والـ66، مما رفع رصيد بنتفورد إلى 72 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب التشامبيونشيب وعزز فرصه في التأهل الموسم القادم إلى  البريميرليج .

بن رحمة كان قد انضم إلى ناديه الإنجليزي قادمًا من نيس الفرنسي صيف 2018، ومنذ بدأ اللعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل الهاتريك ثلاث مرات، مرتين في مرمى هال سيتي والأخيرة ضد ويجان.

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    هذا الرقم الرائع جعله اللاعب الثاني في قائمة أصحاب الهاتريك في الدوري الإنجليزي بجميع درجاته الأربعة منذ انطلاق الموسم الماضي 2018-2019، ولا يتفوق عليه سوى سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الذي سجل الثلاثية في أربع مباريات.

    اللاعب الجزائري ارتبط بالفعل بالانتقال لعدد من الأندية الكبيرة داخل وخارج إنجلترا، لكن الإعلام مؤخرًا يؤكد أن  تشيلسي  هو أبرز الأندية وأكثرها جدية في الاهتمام بالحصول على خدماته خاصة بعد موسمه الرائع في التشامبيونشيب.

    من جانبه، أشاد فرانك توماس المدير الفني لبرنتفورد بأداء بن رحمة والتزامه التام داخل الملعب وخارجه، مضيفًا في تصريحات صحفية عقب الفوز على ويجان "بن رحمة يتمتع بأخلاق وجدية كبيرة ويُثبت كل مرة أنه لاعب ممتاز، عليه فقط مواصلة ما يُقدمه".

    أضاف "اللاعب استغل فترة التوقف لتطوير نفسه وقدراته، خاصة في التعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء، هو قادر على المضي بعيدًا في مستقبله خاصة بعد موسمه الحالي الجيد جدًا".

    يُشار إلى أن بن رحمة نجح هذا الموسم في إحراز 14 هدفًا وصناعة 8 أخرى مع برنتفورد ليُعزز كثيرًا من حظوظ الفريق في خوض التصفيات النهائية المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.

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