يُهدد به أجويرو .. رقم رائع للجزائري بن رحمة في إنجلترا

تألق الجزائري يستمر

واصل النجم الجزائري سعيد بن رحمة تألقه الملفت هذا الموسم مع فريقه برنتفورد في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى، إذ قاده أمس للفوز على ويجان بثلاثة أهداف دون رد أحرزها جميعًا.

وسجل صاحب الـ24 عامًا أهداف فريقه عند الدقائق الـ19 والـ57 والـ66، مما رفع رصيد بنتفورد إلى 72 نقطة في المركز الثالث من جدول ترتيب التشامبيونشيب وعزز فرصه في التأهل الموسم القادم إلى البريميرليج .

بن رحمة كان قد انضم إلى ناديه الإنجليزي قادمًا من نيس الفرنسي صيف 2018، ومنذ بدأ اللعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي سجل الهاتريك ثلاث مرات، مرتين في مرمى هال سيتي والأخيرة ضد ويجان.

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5/3 - Brentford have won 5 consecutive games in ’s top four tiers without conceding a goal for the first time in their history, while only Sergio Agüero (4) has scored more hat-tricks in England’s top four tiers than Saïd Benrahma since the start of last season (3). Chase. pic.twitter.com/ORCb5C0KXd — OptaJoe (@OptaJoe) July 4, 2020

هذا الرقم الرائع جعله اللاعب الثاني في قائمة أصحاب الهاتريك في الدوري الإنجليزي بجميع درجاته الأربعة منذ انطلاق الموسم الماضي 2018-2019، ولا يتفوق عليه سوى سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي الذي سجل الثلاثية في أربع مباريات.

اللاعب الجزائري ارتبط بالفعل بالانتقال لعدد من الأندية الكبيرة داخل وخارج إنجلترا، لكن الإعلام مؤخرًا يؤكد أن تشيلسي هو أبرز الأندية وأكثرها جدية في الاهتمام بالحصول على خدماته خاصة بعد موسمه الرائع في التشامبيونشيب.

من جانبه، أشاد فرانك توماس المدير الفني لبرنتفورد بأداء بن رحمة والتزامه التام داخل الملعب وخارجه، مضيفًا في تصريحات صحفية عقب الفوز على ويجان "بن رحمة يتمتع بأخلاق وجدية كبيرة ويُثبت كل مرة أنه لاعب ممتاز، عليه فقط مواصلة ما يُقدمه".

أضاف "اللاعب استغل فترة التوقف لتطوير نفسه وقدراته، خاصة في التعامل مع الكرة داخل منطقة الجزاء، هو قادر على المضي بعيدًا في مستقبله خاصة بعد موسمه الحالي الجيد جدًا".

يُشار إلى أن بن رحمة نجح هذا الموسم في إحراز 14 هدفًا وصناعة 8 أخرى مع برنتفورد ليُعزز كثيرًا من حظوظ الفريق في خوض التصفيات النهائية المؤهلة للدوري الإنجليزي الممتاز.